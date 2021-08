Durf jij de nieuwe Netflix-serie Midnight Mass te kijken? [trailer]

Foto via Netflix

Netflix brengt met Midnight Mass een ervaren filmmaker, een afgezonderd eiland, enge fenomenen en een mysterieuze priester bij elkaar. Doodeng, dus.

Netflix dropt deze week eventjes een trailer van een gloednieuwe serie. Midnight Mass zou zomaar eens de nieuwe horrortopper van de streamingdienst kunnen worden. Het heeft in elk geval alle ingrediënten voor een bloedstollende, heerlijk wegkijkende Netflix-show. Maar ja, dan moet je wel durven kijken.

Netflix Midnight Mass

Netflix’ Midnight Mass speelt zich af op een klein eiland waar een gemeenschap op het eerste gezicht rustig vertoeft. Dan komt er een mysterieuze priester opdagen en breekt de spreekwoordelijke pleuris uit. Uiteraard is dat scenario de perfecte aanleiding voor de avontuurlijke binger om de TV aan te slingeren; er gaan dan ook uitzonderlijk nare dingen gebeuren op het eiland. Denk aan vreemde, angstaanjagende fenomenen die op het eerste gezicht niet te verklaren zijn.

De serie wordt gemaakt door Mike Flanagan, een bekend naam onder horrorliefhebbers. Flanagan maakte recentelijk al de razend populaire serie The Haunting of Hill House en hij schreef mee aan het The Shining-vervolg Doctor Sleep. Nu geeft Netflix hem wederom een smak geld voor Midnight Mass. De show is vanaf 24 september te zien op de streamingdienst.