Durf jij je eigen horloge in elkaar te zetten?

Een horloge die niet in elkaar is gezet door een Zwitserse grootmeester, maar gewoon door jezelf. Het kan met de Rotate Watchmaking Kit. Op eigen risico: durf jij?

Ergens komt iedereen het wel tegen: je moet even iets zelf in elkaar zetten. Denk bijvoorbeeld aan Ikea-meubilair. Je krijgt uiteraard duidelijke instructies, maar vooral het resultaat moet het werk doen. Nuttige arbeid.

Zelfbouw voor de lol

Dat is ‘nuttig bouwen’. Dat je ook voor je lol kunt gaan bouwen, bewijzen zaken als Lego. Je kunt namelijk ook bouwen om het bouwen en het resultaat is dan leuk, maar wellicht ging het je meer om dat je even aan de slag bent geweest. We kunnen ons voorstellen dat zo’n Lego-Titanic ook niet voor iedereen is, dus misschien dat dít zelfbouwproject iets voor je is.

Rotate Watchmaking Kit

Het bedrijf Rotate heeft namelijk horloges die je zelf in elkaar kunt zetten! Uiteraard is zo’n gave Rolex de moeite van een Zwitserse grootmeester waard, maar een horloge dat je zelf hebt gebouwd is misschien wel des te leuker en gaver. Met Rotate kan het.

Oké, je hoeft niet helemaal uit te vogelen hoe elk radertje het uurwerk aandrijft, want dat zou wel erg lastig worden. Nee, bij de Rotate Watchmaking Kit krijg je alle ‘fysieke’ onderdelen van het horloge los en de nodige gereedschappen om de boel in elkaar te zetten. Een soort Lego voor gevorderden. Momenteel zijn de enige beschikbare modellen allemaal moeilijkheidsgraad ‘moeilijk’ op de website van Rotate.

Uitdaging

Dan nog moet het te doen zijn, want de Rotate Watchmaking Kit kost iemand die weet wat ‘ie doet zo’n drie uur om te assembleren. Zelfs als je niet weet wat je doet, wordt het je zo makkelijk mogelijk gemaakt. Video’s en een uitgebreide handleiding zorgen ervoor dat je er doorheen geloosd wordt. Lukt het dan nog niet: er is een technische dienst van Rotate die zeven dagen per week bereikbaar is. Een uitdaging, maar wel eentje waar het evident lijkt dat je er te allen tijde met een horloge uitkomt.

Bestellen

Rotate vloeide voort uit een Kickstarter-project en wist 91.000 dollar op te halen. Doordat het aansloeg mogen consumenten er nu ook mee aan de slag. Kosten voor de Rotate Watchmaking Kit bedragen 220 tot 255 euro, afhankelijk van welk model je koopt. Kopen kan op de website van Rotate.