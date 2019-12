Dutch Filmworks geeft jacht op illegale downloaders niet op!

Als je The Hitman's Bodyguard hebt gedownload dan zou je wel eens een probleem kunnen hebben.

Begin vorige maand leek het einde verhaal te zijn voor filmdistributeur Dutch Filmworks. Na een eerste rechtszaak en een hoger beroep tegen Ziggo probeerde de distributeur van onder andere The Hitman’s Bodyguard de provider te dwingen om gegevens van downloadende klanten te geven. Dat lukte niet, maar Dutch Filmworks stapt nu naar de Hoge Raad.

Dat meldt NRC. Dutch Filmworks geeft het achterhalen van de 377 illegale downloaders van The Hitman’s Bodyguard niet op. Er wordt vermoedelijk voor tienduizenden euro’s in de rechtszaak gestoken om in totaal zo’n €56.000 aan boetes te innen (€150 per stuk).

Overigens reageerde de rechter in het hoger beroep niet negatief over de wensen van Dutch Filmworks. Het was alleen volgens de rechter niet duidelijk wát de distributeur met de gegevens wilde. Dat was op basis van de uitspraak niet goed genoeg uitgewerkt.

Het Nederlandse bedrijf zou eerst moeten uitwerken wat ze precies met de gegevens van de downloaders via Ziggo willen doen. In elk geval wil het bedrijf een brief sturen met een schikkingsvoorstel. In principe is dit een voorstel om nu handje contantje de €150 te betalen. Gaat men daar niet mee akkoord dan volgt waarschijnlijk een rechtszaak tegen het individu.

En ook dat bedrag staat nog ter discussie omdat het volgens de rechter uit de hoge hoed is getoverd. Een bedrijf mag de geleden schade bij een misdadiger terughalen, maar we weten allemaal dat een filmpje kijken niet tussen de €150 en €230 kost. Gelukkig zitten de downloaders daarentegen niet in de Verenigde Staten, want daar was ongetwijfeld een ‘schade’ van honderdduizenden euro’s geleden.

Tot nu toe was de privacy van de downloader bij Ziggo dus belangrijker dan de copyright-rechten van Dutch Filmworks. Daar kan daarentegen verandering in komen als de distributeur hard weet te maken wat ze precies willen doen om het downloadverbod te handhaven.

Foto @Jack English via Lionsgate