Het duurste dakterras in Nederland staat in Amsterdam. Wat krijg je daarvoor en wat moet het kosten?

Onze hoofdstad staat al in het rijtje duurste hoofdsteden ter wereld. Maar nu staat er een huis te koop met een fenomenaal uitzicht over Amsterdam. Het huis zelf is niet zo speciaal, maar het terras des te meer.

Duurste dakterras Nederland

Het huis staat te koop voor 3.4 miljoen euro. Dat is een bak geld voor een huis dat er van binnen nou niet echt zo aantrekkelijk uitziet. Het pand staat in de altijd dure, maar gezellige Amsterdam Oud-Zuid. Het huis biedt allerlei stijlen door elkaar, maar het dakterras maakt veel goed. Een potentiële koper moet dus vermoedelijk hier en daar nog een likje verf aanbrengen in het huis. Ook als we kijken naar de thuisbioscoop, dan is dat vrij gedateerd. Gelukkig kan je deze ook apart verkopen.

Het dakterras heeft een geweldig uitzicht over de skyline van Amsterdam. Je kan het Rijksmuseum, de Zuidas en het concertbureau zien. Het terras is 31 vierkante meter groot en dus geschikt voor leuke feestjes op zwoele zomeravonden.

Eigenaar

De eigenaar van dit pandje is Arnold Croiset van Uchelen. Dat is een chique naam en dat klopt. De man is partner bij het advocatenbureau van Allen & Overy. Dit bureau heeft allemaal bekende en belangrijke klanten, waaronder Koningin Beatrix. In 2007 heeft de advocaat er 2 miljoen euro voor betaald. Als hij het voor dit bedrag kan verkopen, dan maakt hij er nog een leuke winst op ook. Interesse? Check het hier en succes met het onderhandelen met een advocaat.