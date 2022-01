Duurste huis ter wereld moet en gaat verkocht worden

Het duurste huis ter wereld gaat verkocht worden voor een enorm bedrag. Of niet, maar dan gaat het optrekje geveild worden.

Het huis heet ‘The One’. Lekker toepasselijk natuurlijk. Het wordt gezien als een van de meest megalomane projecten op de wereldwijde vastgoedmarkt. Dat is wel terecht, zeker als je een filmpje bekijkt van het huis. Het prijskaartje is er ook naar: het werd ooit geschat op een half miljard dollar. Niet veel mensen hebben zoveel geld over voor een huis. Dat blijkt ook wel, want ze krijgen het maar niet verkocht.

Duurste huis ter wereld

Dat half miljard vragen ze niet meer. Je krijgt een behoorlijke korting, want het staat te koop voor 295 miljoen dollar. De prijs is zoveel lager, omdat de visionair Nile Niami zoveel schulden heeft die afgelost moeten worden. Deze man is een Amerikaanse filmproducent die zich op de vastgoedmarkt heeft gestort. Of dat een verstandige zet is geweest, het lijkt van niet. Eerder zei hij nog: ‘To be able to say that the biggest and the most expensive house in the world is here, that will be really good for L.A.

Het huis staat natuurlijk in de wijk Bel Air in Los Angeles. Prachtig aangelegd op een heuveltop met ruim 10.000 vierkante meter. De nieuwe eigenaar ontbreekt aan niks, want er zit een bios in, een putting green met zes holes op het dak (!), een bowlingbaan, zwembaden, welness- spa, nachtclub en schoonheidssalon. Tevens kan je er je auto’s kwijt in een garage. Sterker nog, je kunt er 50 auto’s parkeren.

Te koop

Het huis staat al een tijdje te koop. Het project duurt nu ook al tien jaar en het lijkt erop dat het geld op is. Er rust namelijk op dit moment een schuld op van 180 miljoen dollar. Daarom is er nu een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Bankruptcy Court om het extravagante landgoed aan de hoogste bieder te veilen, schrijft The LA Times. De veiling staat gepland van 7 februari tot 10 februari. Tot die tijd heeft Niami nog de tijd om het pandje te verkopen op een normale manier.