Duurste huis van Nederland is duur!

Er staan wel wat mooie villa’s in Nederland, maar het duurste huis van Nederland is echt duur.

Nederland telt meer miljonairs dan ooit. Er zijn dus aardig wat mensen die een flink huis kunnen kopen. Maar niet dit huis, want hiervoor moet je echt diep in de buidel tasten. Daar krijg je wel wat moois voor terug. Je zou het bijna een on- Nederlands groot huis kunnen noemen dat in het Gooi staat.

Duurste huis in Nederland

Schrik niet, dit huis moet €55 miljoen opleveren. Dat is volgens geruchten de vraagprijs. Ruimte om te onderhandelen is er dus nog wel. En die onderhandelingen ga je voeren met Willem Willemstein. Dit is een oliehandelaar met een geschat vermogen van bijna 1 miljard euro. Hij staat momenteel op plek 48 van de Quote 500. Hij heeft dus wel wat geld te besteden. En dat heeft hij gedaan door in 2007 het landhuis van de familie Brenninkmeijer te kopen. Deze familie kennen we weer van C&A. Hij tikte er destijds een magere €7,25 miljoen voor af. Het landhuis was niet naar zijn smaak, want de bulldozers kwamen al snel.

Groot, groter, grootst

Op de grond heeft hij een gigantisch huis gebouwd. Het huis zelf is 3.000 vierkante meter groot, verdeeld over 5 etages, 3 boven de grond en 2 ondergronds. Onder de grond is een bios gemaakt, maar natuurlijk ook een aanzienlijk zwembad. Toen het huis gebouwd werd zijn de bouwkosten geschat op €22 miljoen.

Het huis staat nu in de stille verkoop. Foto’s van binnen hebben we niet kunnen vinden, maar we kunnen wel een indruk krijgen van de buitenkant. Het staat in stille verkoop, omdat dit soort verkopers geen pottenkijkers willen (online maar ook fysiek). Overigens, er zijn niet heel veel mensen die een dergelijke prijs kunnen betalen. Zij zullen vast niet op Funda zitten om een huisje te zoeken.