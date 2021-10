Duurste MacBook Pro M1 Max is even schrikken

De mogelijkheden zijn geweldig, maar daar betaal je ook voor. Dit kost de duurste MacBook Pro M1 Max.

Een MacBook is nooit goedkoop geweest. Ja, een refurbished exemplaar misschien. Maar voor een nieuwe mag je diep in de buidel tasten. Zeker als je er zelf eentje samenstelt in de configurator van Apple. Dat is precies wat wij hebben gedaan. Om vervolgens met de duurste MacBook Pro M1 Max naar voren te komen. De prijs is flink.

Je moet namelijk € 6.839,- neertellen voor de duurste. Dat is bijna 7.000 euro voor een MacBook! Die laat je niet slingeren op school of in de bus. Aan de buitenkant zie je er niets aan af in vergelijking met de goedkopere modellen. Alle vernuftigheden begeven zich onder de kap.

We noemen de specs voor je op. Je hebt een Apple M1 Max‑chip met 10‑core CPU, 32‑core GPU en 16‑core Neural Engine. 64 GB RAM geheugen en maar liefst 8 TB aan opslag. Je kunt in de configurator nog verder opdrijven door wat software en randapparatuur aan te vinken. Maar dat vonden wij een beetje valsspelen.

Bijna 7.000 euro is toch even schrikken voor de duurste MacBook Pro M1 Max. Nu is de hardware ook enorme overkill voor een doorsnee consument. Deze is, zoals de naam al aangeeft, voor de echte pro’s.