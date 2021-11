Duwt Netflix je een bepaalde agenda door de strot?

In Rusland vinden ze van wel en daarom is er een officieel onderzoek ingesteld naar Netflix in verband met LGBTQIA+ thema’s.

Als je een serie van nu kijkt in vergelijking met een serie uit de jaren negentig of tachtig valt je misschien iets op. Met name in Netflix-series is die trend te bespeuren. Er is veel meer diversiteit te bespeuren in de personages. Netflix is een uitgesproken voorstander om ook minderheden een prominente rol te geven in series en films. In Rusland zijn ze daar niet blij mee en hebben ze nu een officieel onderzoek ingesteld in verband met LGBTQIA+ thema’s in Netflix.

De Russische autoriteiten spreken over propaganda als het gaat om LGBTQIA+ in Netflix films en series. In Rusland is het namelijk zo dat dit soort content alleen getoond mag worden aan personen van 18 jaar en ouder. Veel Netflix series hebben echter een leeftijdsclassificatie van 16 jaar en ouder. De Amerikaanse streamingdienst hangt een boete boven het hoofd van omgerekend zo’n 10.000 euro als het de lokale wet overtreedt.

Het zal altijd een dilemma zijn voor Netflix, omdat de dienst actief is in meer dan 180 landen. Allemaal landen met een eigen cultuur en normen en waarden. Netflix moet goed opletten wat voor content ze maken als ze in al die landen ook de films en series willen uitzenden. Niet ieder land, zoals Rusland maar ook China, zit te wachten op LGBTQIA+ films en series. (via Reuters)