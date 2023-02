Dynamische tarieven gadget: met welke kun je maximaal profiteren?

Dynamische tarieven, waarvan je profiteert door als het tarief laag is stroom af te nemen, worden steeds populairder. Met welke dynamische tarieven gadget kan je profiteren?

Profiteren op een manier waar iedereen bij wint

Het zal je niet ontgaan zijn: ons stroomnet wordt steeds meer belast door pieken en dalen. Dat komt, omdat zonnepanelen en windmolens energie opwekken op momenten dat de zon schijnt en dat het hard waait. Dat zijn vaak andere momenten dan de momenten waarop we stroom nodig hebben.

Een goede oplossing voor dit probleem is om alleen stroom te gebruiken op een moment dat er veel stroom wordt opgewekt, bijvoorbeeld als er een stevige bries staat, of als de zon volop schijnt. Als je dan ook nog een dynamisch stroomcontract hebt, waarbij de prijs per uur wisselt, profiteer je ook zelf volop mee en leg je niet de rekening bij een ander, zoals bij salderen.

Gadgets voor dynamische energietarieven

Natuurlijk kan je niet nu de stroomprijs in de gaten houden, maar gelukkig zijn er allerlei handige gadgets denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan een slimme tijdklok, die het apparaat waar het mee verbonden is inschakelt op het moment dat de energie goedkoop is.

Op dit moment is er maar een dergelijke prijsgestuurde schakelaar te koop, de Ecosoft EcoSwitch Plus (€ 69). Ook te koop zijn meerdere, goedkopere schakelaars die je via wifi vanaf een smartphone app kan bedienen. En aanbieders zoals EnergyZero, Frank Energie, NieuweStroom, easyEnergy en Tibber geven je via hun app een seintje als de stroomprijs laag is. Jijzelf bent dan het “prijsgestuurde element”, want jij kan op dat moment bijvoorbeeld de wasmachine, een thuisaccu of de wasdroger aanzetten.

De gadgets die we nu beschrijven houden rekening met deze beperkingen. Hopelijk komen er in de toekomst ook mogelijkheden om bijvoorbeeld via een domoticasysteem als Google Nest of Amazon Alexa rechtstreeks deze schakelaars te besturen. Op dit moment is dat in theorie mogelijk voor een techneut en een leuk hobbyproject.

Ecosoft EcoSwitch Plus dynamische tarieven gadget

De enige schakelaar die zelf via internet de laagste prijs ophaalt, zonder tussenkomst van een domoticasysteem, is de Ecosoft Ecoswitch Plus (€70). Deze schakelaar van het Nederlandse bedrijf Ecosoft is erg handig om bijvoorbeeld erkende stroomslurpers als een wasdroger, een wasmachine, een elektrische boiler, zwembad of vijver pompen, elektrische scooters of waterbedden, of zelfs een elektrische auto, achter te hangen.

Elke dag haalt deze schakelaar via internet de prijzen op voor de volgende dag. De verwachte prijzen zijn redelijk bekend dankzij de weersverwachting. Dat maakt het mogelijk om een dag vooruit te plannen. Bij echte stroomslurpers, die meerdere kilowatturen per dag gebruiken, kan dit enorm in kosten schelen. Houd er wel rekening mee dat je dan internet permanent aan moet hebben staan, wat het geval is als je vast internet hebt.

WiFi en internet schakelaars

WiFi schakelaars kan je rechtstreeks via je telefoon bedienen als je thuis bent. Dat maakt ze een mogelijke dynamische tarieven gadget. Maar wat als je ergens anders bent, en je wilt bijvoorbeeld vanaf de plek waar je bent, alvast je wasmachine aanzetten omdat je ziet dat de stroomkosten heel laag zijn? Dan kan dat via het domoticasysteem, in combinatie met een wifi schakelaar. Wel moet je domotica systeem dan voorzien zijn van een permanente internetverbinding.

Als je vaste internetverbinding hebt, is dat geen probleem. Alle grote bekende domoticamerken ondersteunen communicatie via internet. Dit geldt bijvoorbeeld voor Google Nest, Alexa van Amazon, Apple HomeKit en Homey. Dan kan je je apparaten vanaf een afstand bedienen. Een domoticasysteem kost enkele honderden euro’s. Is je energieverbruik niet heel hoog? Dan is de terugverdientijd te lang.

Heb je al een domoticasysteem, of bedien je je apparaten alleen vanaf huis? Dan kan je vanaf €15-€30 deze ‘slimme’ stekkers kopen en ze op je systeem aansluiten. Let wel op of de stekker die je koopt, compatibel is met je domoticasysteem of dat er een app bijgeleverd wordt die je op jouw smartphone kan installeren.

Wat is de beste dynamische tarieven gadget?

Heb je vast internet thuis, en enkele grote stroomverbruikers? Dan kan je het beste voor de Ecosoft Ecoswitch Plus gaan. Deze heb je er met een dynamisch contract in enkele jaren, misschien wel eerder, uit. Heb je een domoticasysteem, of bedien je je apparatuur vooral vanaf huis? Dan zijn wifi-bediende ‘slimme stekkers’ een voordeliger alternatief.