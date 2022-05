Dyson doet het huishouden terwijl jij lekker op de bank ligt

Dyson gunt ons een blik in de toekomst, waar het huishouden wordt gedaan door robots terwijl jij gewoon op de bank ligt te chillen.

In Philidelphia vindt op dit moment de International Conference on Robotics and Automation plaats. Daar ligt het merk Dyson een tipje van de sluiter op voor de toekomst van robotica in ons huishouden.

Waar wij Dyson voornamelijk kennen van stofzuigers en ventilatoren, kijken de knappe koppen van het merk al veel verder. Natuurlijk bieden ze al robotstofzuigers aan, maar het merk wil meer. De ambitie is hoog en de ontwikkeling van een autonome huishoudelijke robothulp is in volle gang. De nieuwste ontwikkelingen van Dyson robots presenteert het merk tijdens de conferentie in een film.

We zien robothanden objecten als knuffels en borden oppakken en een IKEA stoel wordt door een robot aangepakt zodat je kruimelvrij kunt zitten. Dyson gaat echt next level en ontwikkelt een heleboel technologie die echt wel een flinke stap verder gaat dan een robotstofzuiger.

Research & development

Het R&D departement van Dyson robots maakt overuren. Er is een budget van 3,2 miljard euro beschikbaar om te investeren in nieuwe technologieën, producten en faciliteiten. Maar liefst 706 miljoen euro daarvan wordt alleen al in 2022 geïnvesteerd.

Voor al die ontwikkelingen heeft Dyson veel knappe koppen nodig. Het vanuit oorsprong Britse bedrijf is druk onderweg om het grootste en meest geavanceerde robotica centrum te creëren in het Verenigd Koninkrijk. De daar ontwikkelde techniek brengen ze nog dit decennium in je huiskamer.

Al zo’n 2.000 mensen hebben ze binnengehaald waaronder ingenieurs, wetenschappers en programmeurs. Ze zoeken er nog meer, want alleen de komende vijf jaar moeten er nog 700 slimme mannen en vrouwen bij.

Die nieuwe rekruten gaan werken op Hullavington Airfield waar in het diepste geheim een aantal hangars zijn omgetoverd tot R&D centra, in laboratoriums in de buurt van Londen en op het hoofdkantoor in Singapore.

Wij hopen dat ze snel de benodigde knappe koppen vinden! Want wie wil er nou niet op de bank lekker series bingen terwijl de robots zorgen dat al dat vervelende huishoudelijke werk gedaan wordt. Nog een paar jaar wachten dus. Tot die tijd moeten we het doen met de robotstofzuiger.