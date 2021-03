Dyson V15 Detect laat je stofzuigen met lasers - Apparata

Hoe maak je stofzuigen weer leuk? Nou, de nieuwe Dyson V15 Detect doet een aardige poging met lasertechnologie.

Huishoudelijke taken uitvoeren zijn niet de allerleukste klusjes. Dyson heeft stofzuigen met hun producten al een stuk leuker en slimmer gemaakt. Het Britse bedrijf blijft innoveren en daar is de Dyson V15 Detect het nieuwste voorbeeld van. Stofzuigen met lasers, pak aan stof!

Het is het nieuwste vlaggenschip van het merk. De lasertechnologie wordt gebruikt om stof te detecteren. Vervolgens geeft de straal aan waar je echt even met aandacht moet zuigen. Vervolgens zal de laserstraal verdwijnen. Het helpt stof weergeven op plekken waar jij het misschien niet meteen ziet liggen. Een gimmick? Misschien. Het klinkt toch wel stoer om een laser buddy te hebben die je helpt in de strijd tegen het stof.

Tegelijkertijd kan de lasertechnologie voor een stukje extra besef zorgen. Daar zijn de stofzuigers van Dyson al heel goed in. Bijvoorbeeld met de transparante ruimte waar je kunt zien wat je gezogen hebt. Het is altijd weer een confrontatie hoe ranzig je huis is als je ook maar één keer in de week zuigt.

De laser is eigenlijk de grootste vernieuwing van de Dyson V15 Detect in vergelijking met zijn voorganger. Er zijn bijvoorbeeld ook nog wat kleine updates doorgevoerd voor een nog betere zuigkracht. De nieuwe stofzuiger is in de Verenigde Staten gelanceerd voor 699 dollar. Over een Nederlandse introductie en prijs is nog niet bekend.