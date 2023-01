Dyson Zone, prijzige koptelefoon en mondmasker in een

bron: Dyson, fair use

Volgens sommige critici is deze gadget knettergek en gejat uit de verzameling props van een dystopische sciencefictionfilm. Volgens anderen is het de ultieme manier om de twintiger jaren te overleven. Waar vriend en vijand het wel over eens zijn: opvallend is de Dyson Zone ($949) wel.

Dyson, bron van opmerkelijke uitvindingen

Uitvinder James Dyson uit het Verenigd Koninkrijk trok al eerder de aandacht met zijn populaire cycloonstofzuiger, die geen stofzuigerzak nodig heeft. Zijn gelijknamige bedrijf brengt nog steeds geregeld nieuwe opmerkelijke uitvindingen op de markt.

Baanbrekend was bijvoorbeeld ook de Dyson AirBlade. Een handdroger, waarbij een blad van snelstromende lucht je handen op energiezuinige wijze droog blaast. En onder deze illustere reeks van opmerkelijke uitvindingen kunnen we ook de Dyson Zone zeker rekenen. Deze uitvinding kostte behoorlijk wat werk. Er zijn maar liefst 500 prototypes gebouwd voordat Dyson senior en junior eindelijk tevreden waren met de kwaliteit.

Dyson Zone slaat drie vliegen in één klap

Met dit vernuftige apparaat sla je namelijk maar liefst drie vliegen in een klap. Ten eerste bescherm je jezelf tegen covid en andere virussen die zich door de lucht verplaatsen. Ten tweede heb je ook minder last van de luchtvervuiling. Waarschijnlijk zal deze multifunctionele koptelefoon dan ook erg populair worden in door de luchtvervuiling geteisterde Chinese en Indiase steden.



En het is ook nog eens een koptelefoon met noise canceling, waarmee je bijpassende doomsdaymuziek kan opzetten als er weer eens een epidemie uitbreekt en jij stoer als Star Wars storm trooper door de straten loopt.

Wij hebben een vermoeden dat deze koptelefoon annex mondmasker daarom ook wel eens heel populair kan worden in New York, omdat het aangaan van een gesprek op straat zo bijna onmogelijk is.

Met de Dyson Zone kan je 20 uren naar muziek luisteren zonder hem ondertussen op te hoeven laden. Gebruik je ook het mondmasker? Dan daalt de bedrijfsduur tot vier uren. In maart 2023 zullen de eerste exemplaren verkocht worden.

Conclusie

Goedkoop is deze multifunctionele koptelefoon met luchtzuivering functie met bijna € 1000 niet bepaald. Maar daarvoor in ruil krijg je wel een goede kwaliteit koptelefoon met ook nog eens een behoorlijk goede luchtreiniging.

Het is bekend dat luchtverontreiniging je enkele jaren van je leven kan kosten. Zo vielen er alleen al in China enkele miljoenen doden per jaar door luchtverontreiniging. Kan je het geld missen, en woon je in een stad met veel luchtvervuiling zoals Rotterdam, Antwerpen of Velsen? Dan is de Dyson Zone op zich bepaald geen gekke gadget.