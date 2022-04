E-bike: De nieuwste e-bike modellen van 2022

Tegenwoordig kan je de elektrische fietsen – ook wel e-bike genoemd – niet meer weg te denken uit het verkeer, dankzij de betaalbaarheid en duurzaamheid van dit vervoermiddel.

Zeker in de grote steden zie je de populariteit in e-bikes toenemen. Met een e-bike ben je vaak sneller dan met de auto. Daarnaast heb je ook nog eens geen parkeerproblemen meer. Het is dan ook niet vreemd dat het assortiment in e-bikes dan ook steeds uitgebreider wordt. Je ziet steeds meer e-bikes in de meest verschillende uitvoeringen en variaties.

Lees meer over de nieuwste e-bike modellen van 2022 in dit artikel.

De Grenoble C8 HMB Connect 2022 heeft een extra krachtige en geruisloze Bosch middenmotor inclusief GPS-chip. Daarmee is dit nieuwe e-bike model van Gazelle een echte alleskunner en extra beveiligd.

Het ontwerp van deze e-bike is vooral gericht op design en rijcomfort. Dankzij een uitstekend verende zadelpen en voorvork, garandeert deze e-bike met 8 versnellingen en 4 ondersteuningsstanden een aangename rit. Dit model is verkrijgbaar in het zilver en zwart mat.

De Kalkhoff Image 3.B Move BLX 2022 is een uitstekende e-bike wanneer het doel van aanschaf recreatief gebruik is. De Bosch Active Plus middenmotor zorgt voor een stille en natuurlijke ondersteuning. De gegevens van je fietstocht zijn eenvoudig terug te kijken. Dankzij de geveerde voorvork en zadelpen, heb je gegarandeerd een aangename rit. De accu van deze e-bike is 500 Wh. Hierdoor hoeft opladen van de accu niet vaak te gebeuren en is het mogelijk lange afstanden af te leggen.

Meer weten over deze Kalkhoff? Lees onze review van de Kalkhoff Image 3.B Move BLX 2022

Een echte moderne en lichte e-bike is het nieuwe model van Koga, de Koga E-Nova Evo 2022. De Bosch middenmotor zorgt voor een krachtige en daarnaast een stille ondersteuning. Een groot voordeel aan dit nieuwe model van Koga is dat deze e-bike onderhoudsvriendelijk is, dankzij de innovatie belt drive. Wanneer de e-bike wordt aangeschaft voor gebruik in dagelijks verkeer in combinatie met langere tochten, is dit nieuwe Koga model de juiste optie.

Ben je benieuwd welk nieuwe e-bike model van 2022 het beste bij jou past? Maak een afspraak bij één van de winkels van Fietsvoordeelshop en kom gratis en geheel vrijblijvend een proefrit maken. Bij Fietsvoordeelshop is het mogelijk om op elk model proef te rijden en te vergelijken.