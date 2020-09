E-bike kopen van een Tour de France winnaar - Apparata

Dat is weer eens wat anders, een e-bike kopen van een wielrenner die de Tour de France heeft gewonnen.

Als je de Tour de France hebt gewonnen en vervolgens fietsen gaat maken sta je al één puntje voor op de rest. Je geloofwaardigheid is immers grooit. Als je zo’n pittige strijd weet te winnen, dan weet je ook vast wel hoe een goede fiets in elkaar steekt. Mocht je een e-bike willen kopen, dan moet je dus bij Greg LeMond aankloppen.

De drievoudig Tour-winnaar is tegenwoordig geen wielrenner meer, maar is nog wel druk in het wereldje van tweewielers. Dat doet hij met zijn eigen merk LeMond. De line-up bestaat op dit moment uit twee modellen. Eentje is gericht op dagelijks gebruik en de ander is voor de fietser met sportievere ambities.

Als een echte cliché heten de modellen The Dutch en The Daily. Ze komen beiden met een 250W elektromotor, goed voor 40 Nm aan koppel. Je kunt er tot 25 km/u elektrisch mee fietsen. Harder mag ook niet, want dan moet je hier in Nederland een kentekenplaatje. De fietsen hebben een actieradius van 80 kilometer.

Een e-bike van LeMond kopen gaat via de website van de voormalige prof. Goedkoop is het niet. Volgens Amerikaanse media begint het bij 4.500 dollar. Je hebt dan wel een stevige fiets met een koolstofvezel frame en een interessant design.