E-bike routeplanner? Gazelle wil Google Maps e-bike optie

Tijd voor de Google Maps e-bike routeplanner?

Wie kent de handige Google Maps routeplanner niet? Je kunt zelfs door gesproken commando’s je mobieltje de taak van de vroegere Tomtom over laten nemen. De elektrische fiets komt er een beetje bekaaid af, vindt ’s lands grootste rijwielproducent Gazelle. Natuurlijk is er de optie om de snelste route met de fiets uit te laten rekenen, maar deze houdt geen rekening met de bijzondere kanten van de elektrische fiets, Althans, dat vindt de rijwielgigant uit Dieren. Heeft Gazelle een punt?

Jullie kunnen deze [fietsrevolutie] nog verder versnellen. Door één ding te doen. Jullie

routeplanner Google Maps rekent met een gemiddelde fietssnelheid van 16

km/u. Op een e-bike ben je een stuk sneller. En op een speed bike bijna drie

keer zo snel. open brief van Gazelle

Dit stelde Gazelle in een open brief aan Google. Die de fabrikant persoonlijk af liet leveren, op een Gazelle bakfiets uiteraard, bij het Google hoofdkantoor in Nederland. Met een levensgroot Google Maps symbool om hun punt te maken.

Gazelle heeft zeker een punt

Dat de elektrische fiets sneller is dan een standaard fiets, is duidelijk. Dat ligt niet zozeer aan de snelheid van 25 km per uur – die kun je als gewone fietser makkelijk evenaren of zelfs overtreffen op korte afstanden – maar dat de elektrische fiets dit lang vol kan houden zolang de accu niet leeg is.

De elektrische fiets geeft je met een hulpmotor van 250 watt het vermogen van een getrainde atleet er bij. Je kan dus met de kracht van een gemiddelde Tour de France deelnemer de heuvel op, de lanen in. En dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Want zo houd je die hoge snelheid veel langer vol. Wat een e-bike routeplanner zinvol maakt.

Wel kan je je afvragen of het relatief kleine snelheidsverschil van 30% tussen een elektrische fiets en een gewone fiets dit onderscheid rechtvaardigt. Met een elektrische fiets heb je, net als een gewone fietser die het met spierkracht moet stellen, natuurlijk ook te maken met dingen als stoplichten. Wat dat betreft kan je een elektrische fiets redelijk goed vergelijken met een racefiets.

Voor de speed pedelec is het zeker belangrijker

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je bijna 50 km per uur kan rijden. Drie keer zo snel als de gemiddelde snelheid van een fiets. Dus hiervoor geldt zeker, dat je een stuk sneller op je bestemming bent, dan de Google routeplanner voor fietsen aangeeft. Tijd voor een e-bike routeplanner dus.

Veel mensen gebruiken de routeplanner om uit te rekenen of ze met een elektrische fiets even snel op hun bestemming zijn als met de auto. Dus een optie voor bromfietsen, wat een speed pedelec wettelijk gezien is, zou Google zeker geen kwaad doen. En deze snelgroeiende groep verkeersdeelnemers een grote dienst bewijzen.

En Gazelle zelf natuurlijk, want hoe meer mensen overstappen op de e-bike voor woon-werk verkeer, hoe meer e-bikes en speed pedelecs Gazelle verkoopt.

Gazelle e-bike routeplanner

Om alvast een voorschotje te nemen op Google’s toevoeging van de e-bike routeplanner en de speed pedelec aan Google Maps, is de Dierense rijwielbouwer alvast zelf, powered by Google Maps, wat aan het knutselen geslagen. Het resultaat kan je bewonderen op de site van Gazelle. Met de e-bike ben je ongeveer 25% sneller dan met een fiets.