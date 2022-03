E-bike trends 2022 – wat staat er aan te komen?

Er zijn een aantal duidelijke e-bike trends 2022. Steeds meer mensen kiezen voor de e-bike als betaalbaar en duurzaam vervoermiddel, waarmee je in de stad vaak sneller bent dan de auto. En ook nog eens geen parkeerproblemen meer hebt. Ondertussen staat de techniek niet stil. Wat staat ons te wachten het komende jaar?

Motor en versnelling worden één

De jaren 2020 en 2021 stonden helemaal in het teken van de coronacrisis en de tekorten aan onderdelen daarna. 2022 belooft een beter jaar te worden voor de e-bike. Zo komen er beter en goedkopere motoren. De Chinese fabrikant Bafang werd tot nu toe geweerd van de Europese markt, maar heeft nu fors geïnvesteerd in fabrieken in het lage-lonen EU land Polen. Tot nu toe zag je de Bafang motoren vooral terug in goedkopere fietsen zoals Cortina, maar een van de duidelijke e-bike trends 2022 wordt dus het oprukken van Bafang naar de betere fietsen.

De Bafang H700, waarin versnellingen en motor in één blok zitten, moet de Chinese fabrikant laten doorbreken bij de middenklasse en topklasse e-bikes. Bron Bafang

Daarmee wil Bafang ook de duurdere e-bikes van motoren gaan voorzien, die tot nu toe het exclusieve domein vormden van Bosch en Shimano. Een slimme Bafang-innovatie is bijvoorbeeld het samenvoegen van motor en versnelling. Dit belooft lichtere, efficiëntere motoren met automatische versnelling die minder storingsgevoelig zijn. Met de nieuwe Bafang H700, die slechts 3,2 kg weegt, denken de Chinezen een stevige klapper te kunnen maken op de e-bike markt, en hiermee één van de belangrijkste e-bike trends 2022 te zetten.

Maar ook de Europese concurrentie zit natuurlijk niet stil. Voor speed pedelecs wil het Franse Valeo de markt op met een stevige motor van 2 kW en een versnellingsbereik van een indrukwekkende 450 procent. Dat wil zeggen dat je 4,5 maal minder trapbewegingen maakt in de hoogste versnelling, vergeleken met de laagste versnelling.

Goedkopere middenmotoren als e-bike trends 2022

Een andere interessante trend is dat middenmotoren veel goedkoper worden. De komst van Chinese concurrentie van Bafang, Tongsheng en Ananda belooft de opmars van goedkopere en betaalbaarder middenmotoren. Het is de vraag of het de Chinezen meteen lukt om de kwaliteitsslag te maken die nodig is in de veeleisende Europese markt.

De Chinese fietsenmarkt wordt gekenmerkt door een enorme keus en vaak bizarre modellen.

Maar we zagen al eerder op het gebied van mobiele telefonie dat Chinese bedrijven niet alleen erg kostenbewust zijn, maar ook steeds klantgerichter worden en snel hun producten verbeteren. Ook de Chinese consument vindt kwaliteit steeds belangrijker en de concurrentie tussen Chinese fabrikanten op de thuismarkt is fel. Een grotere Chinese invloed is hier een van de duidelijke e-bike trends 2022.

Fabrikanten als het hier onbekende Eskute gebruiken de nieuwe Bafang M200 middenmotor op de Voyager Pro en Wayfarer Pro modellen. Waarschijnlijk zullen ook prijsvechters als Cortina, Sparta en Pegasus zich achter de oren krabben en bestuderen of het interessant is om in hun modellen weer te kiezen voor Bafang. Cortina is bij de E-U4 bijvoorbeeld overgestapt op Bosch.

Bosch Smart: e-bike trends 2022 naar smart?

Ondertussen zit marktleider Bosch niet stil. In de loop van 2022 rolt het systeem Bosch Smart uit. Zoals de naam al zegt, moet deze nieuwe techniek de Bosch motoren nog slimmer maken. Naast een grotere batterij, altijd welkom natuurlijk, is de motor nog steeds de robuuste, bekende CX en een wat kleinere Kiox 300 display, die nog alleen het percentage opgeladen en het geleverde vermogen raadpleegt.

De echte veranderingen bevinden zich letterlijk onder de motorkap. De overige taken van de Kiox display worden nu overgenomen door een app. De eBike Flow app kan geïntegreerd worden met de Apple Fitness app. Je kan bij dit nieuwe systeem niet alleen het percentage “assist” instellen, maar ook draaimoment, snelheid en dynamiek. Zo kan je de motor meer afstemmen op je rijstijl. Wil je bijvoorbeeld wegspuiten als een volleerd sprinter, dan kan je de motor daarop afstemmen.

In een vervolgartikel gaan we in op nog meer nieuwe e-bike trends 2022 en verder.