E-bike vs. speed pedelec: welke moet jij kopen?

Je ziet steeds meer elektrische fietsen in het straatbeeld, maar ook de speed pedelec is steeds vaker terug te zien.

De naam van die fiets zegt het al een beetje; deze gaat een stuk sneller dan de e-bike. Met een topsnelheid van 45 km/u en de mogelijkheid om langere afstanden te fietsen is ook dit een interessante optie. Twijfel jij nog? Lees dan snel waarom je voor een e-bike zou moeten kiezen of juist voor een speed pedelec.

Het grootste verschil tussen de twee fietsen met elektrische ondersteuning is hoe hard je maximaal kan fietsen met ondersteuning. Bij een gewone e-bike kun je tot 25 km/u fietsen en daarna stopt de ondersteuning en fiets je dus een stuk zwaarder. Op de speed pedelec kan je wel 45 km/u fietsen met ondersteuning. Dat grote verschil zorgt er ook voor dat er voor de speed pedelec andere regels gelden. Zo moet je bij deze snelle fiets een helm op.

Waar gebruik je de fiets voor?

Belangrijk voor de keuze voor een e-bike of speed pedelec is hoe je de fiets wilt gaan gebruiken. Zo is een gewone e-bike erg geschikt voor korte ritjes naar de supermarkt of woon-werkverkeer als je niet te ver van je werk af woont. De speed pedelec is juist geschikt voor iedereen die wel een stukje verder moet fietsen. Als jij elke dag 20 kilometer of meer naar je werk moet fietsen, kun je met een speed pedelec dit binnen een half uur doen.

Regels voor de speed pedelec

De speed pedelec kent een aantal andere regels dan de e-bike. Omdat de fiets zo hard kan, moet je met de speed pedelec op de rijbaan fietsen in plaats van op het fietspad. Ook mag je op een apart bromfietspad met je speed pedelec. Let wel op dat je niet altijd op je topsnelheid mag fietsen, zo is de maximale snelheid op een bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Naast de eerdergenoemde helm is het ook verplicht om een achteruitkijkspiegel op je speed pedelec te monteren. Zelfs een fietsbel is niet genoeg voor de speed pedelec, je moet een toeter hebben op de rappe fiets. Een speed pedelec moet zelfs een kenteken hebben, denk daar aan bij de aankoop want dit kost je €130,- meer. De fiets moet ook verzekerd worden en je moet in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs of autorijbewijs.

Eén van de meest populaire speed pedelecs is de Stromer ST1. Met deze speed pedelec behaal je snelheden tot 45 km/u en fiets je tot wel 90 kilometer op een volle accu. Deze fiets is afgewerkt met de nieuwste technologieën en een zeer comfortabele, en razendsnelle, speed pedelec.

Prijs

Natuurlijk niet onbelangrijk; hoe duur is de fiets die je wilt kopen? Vooropgesteld is een speed pedelec over het algemeen duurder dan een e-bike vanwege de betere motor die in de fiets verwerkt is. Waar de goedkoopste speed pedelec je meer dan €3.000,- kost, kun je een nieuwe elektrische fiets vanaf ongeveer de helft op de kop tikken. Toch zijn er ook genoeg e-bikes die ook een hoge prijs kennen. Zo is de uitmuntende Koga PACE B05 qua prijs zeer vergelijkbaar met een speed pedelec.