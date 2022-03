E-bikes verkopen in Nederland halen de gewone fiets in

De verkopen van e-bikes hebben voor het eerst de gewone fietsen in Nederland ingehaald.

Een elektrische fiets was jaren geleden nog iets voor oude mensen. Althans, dat was het beeld dat mensen erbij hadden. Langzamerhand werden e-bikes steeds betaalbaarder en ook gewoner in het straatbeeld. Toen kwamen er ook meer bedrijven die mooi vormgegeven e-bikes wisten te presenteren. En opeens is het hartstikke hip en gewoon om een e-bike te hebben. Dat zie je terug in de verkopen.

Voor het eerst zijn de e-bikes verkopen groter dan de gewone fietsverkopen in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van GfK in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging. Van elke 100 verkochte fietsen in ons land waren er 52 een e-bike.

Er werden in totaal 923.000 nieuwe fietsen verkocht in 2021. Normaal gesproken worden er wel meer dan een miljoen verkocht. In 2020 werden er bijvoorbeeld 1,1 miljoen fietsen in Nederland verkocht. Echter, de leveringsproblemen in retail hebben ook een effect op de onder Nederlanders geliefde tweewielers. Daardoor daalde de verkoop vorig jaar met 16 procent in vergelijking met 2020.

Het is nog maar de vraag of er dit jaar wel weer een miljoen of meer fietsen verkocht gaan worden. De leveringsproblemen met betrekking tot onderdelen is nog steeds niet voorbij en spelen dit jaar en misschien ook volgend jaar nog een rol. De omkeer is mogelijk wel definitief. De omkeer dat e-bikes beter verkopen in Nederland dan de gewone tweewieler.