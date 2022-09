E-bikes: zorgeloos kunnen fietsen met het EzyRider Garantieplan

Het fietsenmerk Batavus is ontstaan in Herenveen en al meer dan honderd jaar één van de grootste fabrikanten van fietsen binnen Nederland. Naast de ‘normale’ fiets, heeft Batavus ook een groot aanbod aan elektrische fietsen. Deze e-bikes beschikken over de moderne technologie van het merk BOSCH.

Ben je van plan om een elektrische fiets aan te schaffen? Lees in dit artikel meer over het EzyRider Garantieplan van Batavus en onze favoriete e-bikes van Batavus uit het assortiment van Fietsvoordeelshop.nl.

Wat is het EzyRider Garantieplan?

Met het EzyRider Garantieplan krijg je bij aanschaf van een Batavus e-bike vijf jaar garantie op je nieuwe aankoop. Dit is geldig voor zowel de batterij, de motor als de display. Slijtage van deze onderdelen is de uitzondering op de regel. Dit Garantieplan is geldig binnen Nederland voor een prijs van 159 euro. Wil je een Batavus aanschaffen in België? Dan gelden er andere regels voor de garantie.

Onze favoriete e-bikes van Batavus

Ben je van plan om een e-bike van het bekende merk Batavus aan te schaffen? Wij hebben onze favoriete elektrische fietsen voor je op een rij gezet. Lees hieronder alles over de specificaties, prijs en meer.

Ben je op zoek naar een elektrische stadsfiets van het merk Batavus? Bekijk dan eens onze favoriet: de Batavus Fonk E-Go N7 2022. Dit fietsenmerk van Batavus is verkrijgbaar in een dames- en heren variant voor een prijs van 1619 euro. Je kan kiezen voor de kleuren blauw mat en zwart mat.

De accu capaciteit van deze Batavus e-bike is 300 Wh. Dit staat gelijk aan een actieradius van 30 tot 70 kilometer. Hiermee wordt het aantal kilometer bedoeld dat je kan rijden op een volgeladen accu. Liever langere afstanden maken? Upgrade tegen een meerprijs je accu naar 400 – of 500 Wh. Ben je van plan om heuvels op te gaan? Je kan eenvoudig schakelen tussen de 7 verschillende versnellingen.

Meer lezen over het kiezen van de beste accu? Je lees het in dit artikel.

Onze tweede favoriet van Batavus in de categorie elektrische stadsfiets, is de Batavus PACKD E-go 2022. Je kan deze fiets aanschaffen in een dames- of herenvariant voor een prijs van 1619 euro.

Het grote voordeel van deze e-bike van Batavus is dat je eenvoudig bagage mee kan nemen, dankzij de voordrager. Je hoeft niet bang te zijn bij het parkeren dat je e-bike met bagage en al omvalt, dankzij de stuurvergrendeling en de stevige dubbele standaard. Kies voor een accuradius van 300-, 400-, 500 Wh. De standaard actieradius is de 300Wh.

Onze derde favoriet in het assortiment van Fietsvoordeelshop.nl, is de Batavus Dinsdag E-go Exclusive Classic 2022. Deze populaire e-bike van Batavus is een unisex variant en dus geschikt voor zowel dames- als heren. De aanschafwaarde van deze elektrische fiets is 2459 euro.

Misschien wel het grootste voordeel van deze fiets, is dat er minder onderhoud nodig is. Dit komt door de riemaandrijving. Deze riem inclusief schijfremmen hebben amper onderhoud nodig en dit scheelt weer in je portemonnee! Bestuur eenvoudig de Bosch Active Line Plus middenmotor met de Intuvia display.

Ben je van plan om een elektrische fiets aan te schaffen van het populaire fietsenmerk Batavus? Maak dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit bij één van de fysieke winkels van Fietsvoordeelshop.nl bij jou in de buurt!