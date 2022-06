Gamers opgelet: E3 staat op uit de dood

Neon light frame glowing in rocks. Lightshow or laser show. Energy square

Zet de E3 maar weer in je agenda want de grootste gamebeurs ter wereld staat in 2023 weer op uit de dood!

Door de pandemie waren de afgelopen zomers ontzettend leeg wat betreft gamenieuws. Okay, we hadden het Summer Game Fest en meerdere kleine evenementen van grote uitgevers. Maar hét gaminghoogtepunt werd in drie jaar tijd twee keer volledig afgelast. In 2023 komt E3 daarentegen terug!

Zet E3 2023 in je agenda

Jazeker, de grootste gamebeurs ter wereld is in juni van volgend jaar weer een feit, zo laat Entertainment Software Association-CEO Stan Pierre-Louis tegen Washington Post weten. En ook geen twijfelachtig gedoe met digitale toegang. Neen, keiharde fysieke actie in Los Angeles, met een liveastream voor de rest!

De Electronic Entertainment Expo, voor degene die een geheugenopfrisser nodig heeft, is van oudsher hét moment dat alle grote aankondigingen plaatsvinden. Iedere ontwikkelaar en uitgever met een klein beetje zelfrespect zorgt dat de grootste verrassingen tijdens deze beurs de wereld in geslingerd worden.

De afgelopen jaren werd dat daarentegen moeilijker. Eerst doordat verschillende uitgevers (als Electronic Arts en Nintendo) een eigen feestje gingen bouwen. Daarna omdat de pandemie fysieke presentaties onmogelijk maakte. En ook van digitale evenementen kwam meermaals niets.

Als gameliefhebber kun je dus vanaf 2023 weer razend enthousiast uitkijken naar de zomer met E3. Tot die tijd zullen we het moeten doen met verstrooide stukjes informatie en de druppelfeed van informatie.