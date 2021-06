EA belazert spelers één maand lang niet in FIFA 21 - Apparata

Voor slechts één maand gaat Electronic Arts netjes om met FIFA-21 door transparant te zijn over FUT lootboxes. Eén maand.

Tijdens het Festival of FUTball doet uitgever Electronic Arts iets verrassends. Tijdelijk zijn lootboxes (pakjes) in FIFA 21 iets anders dan dat je gewend bent. Het evenement gaat gepaard met een inkijkje in wat er in je pakjes zit, vóórdat je er al dan niet voor kiest om het pakje aan te schaffen. In plaats van willekeurige beloningen, krijg je tot en met 16 juli van tevoren al te zien welke spelers en items je ‘verdient’ met een pakje.

FIFA 21 verandert tijdelijk lootboxes

EA staat erom bekend nogal gierig te zijn, wat hun grote games betreft. Recentelijk ontketende er een gigantisch FIFA-schandaal rondom het stiekem verkopen van spelers. Maar eigenlijk is die praktijk niets meer dan normaal voor EA. Aangezien je voor FIFA Ultimate Team eigenlijk nooit weet wat je koopt en alles ‘stiekem’ gebeurt.

Voor het huidige festival komt daar tijdelijk verandering in. Je kunt nu eventjes zien wat er in je FIFA 21 lootboxes zit, alvorens je geld uitgeeft, zo schrijft Eurogamer. Geheel niet verrassend zitten daar enkele haken en ogen aan. Het maakt niet uit of je de pakjes met FUT Coins (in-game geld) of FIFA Points (echt geld) koopt.

Maar de Ultimate Team Preview Packs moeten aangeschaft worden via de FUT Store. Je krijgt dus geen preview als je een pakje verdient door te spelen. Je kunt na een preview er altijd voor kiezen om het pakje toch niet te kopen. Het duurt dan 20 uur en 35 minuten voordat je een nieuw pakje kan aanschaffen. Tenzij het speciale pakjes zijn die sneller verlopen.

Geen cosmetics…

Hoe dan ook, tijdelijk worden FIFA 21-spelers niet belazerd door een ondoorzichtig lootboxes-systeem. FIFA is een van de weinige games die progressie koppelt aan lootboxes. Het was de reden waarom Battlefront II (ook van EA) in 2017 helemaal kapot werd gemaakt. Maar voor FIFA heeft niemand er kennelijk een probleem mee. Dit systeem is al jaren hetzelfde.

Doorgaans zijn lootboxes exclusief voor cosmetische items. In FIFA krijg je daarentegen objectief betere spelers uit pakjes, dus moét je eigenlijk wel geld uitgeven om bij te blijven. Het minste wat EA dan kan doen, is je laten zien wat je voor je geld krijgt.