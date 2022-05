EA dropt naam FIFA, zo gaat de voetbalgame voortaan heten!

Een sterke naam vervangen, je moet het maar durven. EA gaat het doen door gedag te zeggen tegen de naam FIFA.

EA heeft goud in handen met de game FIFA. Niet alleen is het al jaren dé game voor voetbalfanaten met een zeer accurate representatie van alles wat met voetbal te maken heeft, ook is het een zeer sterke naam. FIFA is officieel de overkoepelende organisatie achter alles wat met ‘echt’ voetbal te maken heeft, maar je associeert het sneller met de game.

FIFA wordt EA Sports FC

Een sterke naam en toch besluit EA na 30 jaar dat het over en uit is met FIFA. Tenminste, met de naam. De game gaat door en er komt een ‘2023’ versie, die dus normaliter FIFA 23 zou gaan heten. In plaats daarvan gaat de game EA Sports FC heten. Iets minder pakkend, al moet je het even de tijd geven uiteraard.

Afscheid

Een bijzondere keuze om gedag te zeggen tegen de naam FIFA. Ook al is dit door EA niet bevestigd, het schijnt dat de naam gekocht moet worden van, eh, FIFA. Dit zou te duur worden. Het bespaarde geld door zelf een naam te verzinnen zou de game dan weer beter maken, tenminste, dat hoop je. Zoals gezegd zal de game verder niet veel veranderen: toegang tot grote sponsoren, bekertitels en spelers zal EA nog allemaal hebben. Alleen moet je dus even wennen dat het geen potje FIFA meer wordt. Maar een potje Sports FC. Zoals gezegd, het moet nog even pakkend worden.