EA heeft 2,1 miljard over voor games studio Glu Mobile?! - Apparata

Foto @Glu Mobile

EA gaat Glu Mobile overnemen voor het absurde bedrag en krijgt kaskrakers als Kim Kardashian Hollywood, Design Home en Cover Fashion erbij.

Electronic Arts (EA) is een van de grootste uitgevers in de game-industrie en dat blijkt maar weer met een toekomstige overname. EA gaat een ogenschijnlijk waardeloos bedrijf genaamd Glu Mobile overnemen voor $2,1 miljard, omgerekend ruim €1,7 miljard. Waarom wil EA de maker van games als Design Home, Diner DASH en Cover Fashion hebben?

EA betaalt miljarden voor Glu Mobile

Het antwoord is natuurlijk doodsimpel: geld. De Amerikaanse ontwikkelaar wist in 2020 zo’n $540 miljoen aan omzet binnen te halen met veelal idiote mobile games. Dat valt redelijk goed in EA’s straatje. Niet per se omdat de uitgever slechte mobile games maakt, maar omdat ze natuurlijk dol zijn op centen.

Naar eigen zeggen kan EA hun omzet uit mobile games – nu $779 miljoen – laten verdubbelen met de acquisitie van Glu Mobile. EA verwacht dat die verdubbeling vanaf het tweede kwartaal van 2021 kan beginnen, want dan zouden aandeelhouders en overheidsinstanties de deal moeten hebben goedgekeurd. Met de overname zet EA duidelijk keihard in op mobiele games; het bedrijf investeert ruim een derde van hun totale jaaromzet aan de mobiele spellen-maker.

Naast de vermelde games heeft Glu Mobile overigens nog wat andere mogelijke Game of the Year-winnende spellen. Denk aan Kim Kardashian Hollywood, Kendall & Kylie, Deer Hunter, Restaurant Dash, Contract Killer en ga zo maar door.