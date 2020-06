EA kan er niet omheen en kondigt een nieuwe Star Wars aan

Altijd fijn als er een bevestiging komt. In dat maakt EA duidelijk dat er inderdaad een nieuwe Star Wars in de pijplijn zit genaamd Squadrons.

Zit je zelf een cadeautje voor te bereiden. Gaat iemand het cadeautje al verklappen tegenover je vriend of vriendin. Zo moet het voor EA Games gevoeld hebben toen Star Wars Squadrons uitlekte op het internet. De titel kwam via de website van Xbox op vrijdag naar buiten. Toen de info opdook besloten ze bij EA er niet omheen te draaien. En daarmee werd de aankondiging van de nieuwe Star Wars game al gauw officieel.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j — EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020

De onthulling van Star Wars Squadrons is aanstaande maandag. Het zou hier gaan om een klassieke gevechtsgame tussen onder meer Star Wars ruimteschepen, aldus VentureBeat. Er zit een single-player campagne in het spel verwerkt en er is ook een multiplayer te vinden.

De verwachting is dat EA de nieuwe game dit najaar gaat uitbrengen op PC, PlayStation 4 en de Xbox One. De komst van Star Wars Squadrons zal ongeveer een jaar zijn na de laatste Star Wars game van EA. In november verscheen Star Wars Jedi Fallen Order. Een game die bij de overigens erg goed in de smaak viel. Aanstaande maandag weten we meer over de nieuwe Star Wars game.