EA Play doet het veel beter dan PlayStation Now! - Apparata

Onbeperkt gamen voor een vast bedrag per maand is uitzonderlijk populair in de vorm van EA Play. Sony’s PlayStation Now kan er in elk geval niet tegenop.

Game abonnementendiensten zijn nog lang niet voor de massa weggelegd, maar doen het wel steeds beter. Na een volledige rebranding van EA’s Origin Access gaat EA Play ontzettend lekker. Veel lekkerder dan bijvoorbeeld Sony’s PlayStation Now. Er is slechts één game-abonnement voor onbeperkte games waar Electronic Arts nog niet tegenop kan. Maar if you can’t beat them, join them, toch?

EA Play gaat als een speer

EA Play is de nieuwste variant van Electronic Arts’ gamedienst en die gaat behoorlijk lekker. Het Amerikaanse bedrijf timmert al sinds 2014 aan de weg, maar het lijkt de laatste tijd vooral aardig aan te slaan. Uit recente kwartaalcijfers blijkt namelijk dat EA Play ondertussen 6,5 miljoen betalende gebruikers heeft.

En dat is hartstikke terecht, zo stel ik geheel bevooroordeeld. Voor €25 per jaar (of €3,99 per maand) heb je onder andere onbeperkt toegang tot alle oude en relatief nieuwe EA games. Ik ben bijvoorbeeld nooit aan boord gesprongen tijdens Battlefield V, maar na een jaar heb ik de game via EA Play helemaal kapot gespeeld, alsmede Battlefront II en The Sims 4. Dat voor 25 eu. Het nadeel, zoals bij al deze diensten, is natuurlijk dat de games nooit van jou zijn. Nu ik het abonnement niet meer heb, heb ik ook geen BFV meer!

PlayStation Now

Toch is het concept – vermoedelijk door de boterzachte prijs – ontzettend populair. Met 6,5 miljoen betalende gebruikers is EA Play ruim 3 keer zo groot als bijvoorbeeld PlayStation Now. Dat terwijl PS Now honderden games meer aanbiedt dan EA. Daar staat daarentegen een meer dan twee keer zo hoge prijs tegenover.

Alleen Microsoft’s Game Pass is tot dusver ongeëvenaard. Dat ziet Electronic Arts duidelijk in, want vanaf 10 november (als de Xbox Series-series uitkomt) voegt EA Play zich bij de Game Pass. Gamers met een dergelijk Xbox/PC abonnement kunnen zonder extra kosten van EA Play gebruik maken. Ofwel, dat aantal van 6,5 miljoen zal over enkele dagen flink stijgen, als de 15 miljoen betalende gebruikers van de Game Pass erbij komen.