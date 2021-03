EA Sports is een unieke golf- game aan het maken - Apparata

EA Sports kennen we natuurlijk al van verschillende golfspellen. Maar nu zijn ze er een aan het ontwikkelen die next level is.

Het bedrijf Electronic Arts (EA) heeft vandaag een nieuwe golfvideogame aangekondigd. Op dit moment is het nog in ontwikkeling. De naam van het nieuwe spel is ‘EA Sports PGA Tour’. Spelers kunnen in het nieuwe spel hun virtuele carrière opbouwen. Ook zullen er nieuwe geluiden en bezienswaardigheden aan het spel toegevoegd worden om de spanning van het golfen digitaal te ervaren.

Echte banen

Het unieke aan het spel is dat veel van ’s werelds beroemdste banen bespeeld kunnen worden. En dat is wel gaaf, want heel de wereld over vliegen om op de mooiste banen te spelen is maar voor weinig mensen weggelegd. Tevens hebben de spelers de mogelijkheid om tegen de grootste namen in de sport te kunnen spelen. Komende weken zal meer informatie naar buiten gebracht worden, waaronder een lanceringsdatum.

⛳️We’re back in the game…



Follow the official @EASPORTSPGATOUR account for more info pic.twitter.com/nfIX1ch7eY — EA SPORTS (@EASPORTS) March 29, 2021

EA Sports golf

PGA Tour organiseert golfwedstrijden voor professionals in Amerika. Dit bedrijf heeft al een lange samenwerking met EA Sports. Hiermee hebben de bedrijven miljoenen mensen kennis laten maken met golf. Nu is er een langetermijnovereenkomst getekend om de volgende generatie golfspellen te maken.

Ons team van gepassioneerde golffans reconstrueert nauwgezet de beste banen ter wereld, zoals Pebble Beach, en we kunnen niet wachten om fans de kans te geven om te strijden op enkele van de meest iconische PGA TOUR-banen en de FedExCup te winnen. Cam Weber, EA Sports

De nieuwe game zal gebouwd worden op de EA Frostbite- engine en maakt gebruik van next- gen technologie. Dit belooft veel goeds: getrouwheid, adembenemende meeslepende omgevingen en benaderbare, dynamische gameplay. Vermoedelijk zal het spel verschijnen op de PS5 en de Xbox series X. EA Sports brengt de spellen waarin je kan golfen ook vaak naar de PC, het zal ons niet verbazen dat dit ook nu weer het geval zal zijn.