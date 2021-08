EA treedt keihard op tegen lekkers Battlefield 2042

Ontzegging van het eindproduct bezitten behoort al tot één van de maatregelen tegen lekkers van gameplay in de huidige testversie van Battlefield 2042.

Videogames worden steeds uitgebreider en gecompliceerder. Je moet als gameontwikkelaar van goede huize komen om een spel volledig vrij te krijgen van bugs en glitches (en nee, we gaan het niet hebben over Cyberpunk). Bijna niks werkt zo goed als gewoon simpelweg testen. Door de ontwikkelaar zelf, maar ook door de gebruiker. Het gebeurt vaak dat de ontwikkelaar toch nog dingen over het hoofd ziet: het is beter dat je daar vóór release nog even achter komt.

Battlefield 2042

Zo ook bij Battlefield 2042. De aankomende grote release in de Battlefield-serie staat gepland voor 22 oktober, wat al bijna is. Daarom is er nu een testversie waar een aantal gebruikers al aan konden meedoen. Let wel: dit is bedoeld om te testen en dus niet om aan al je vrienden te laten zien dat jij al toegang hebt tot Battlefield 2042. Er wordt zo veel mogelijk gedaan tegen lekken, waaronder een gewatermerkt beeldscherm met jouw gebruikerscode te allen tijde in beeld. Zo kan bij het lekmateriaal altijd gekeken worden naar wie er verantwoordelijk voor is.

Toch gelekt

Een andere reden om te lekken is om toch even die vroege kliks te pakken op YouTube of andere media. Ondanks de watermerken en waarschuwingen dat lekken absoluut niet mag, zijn er toch lekkers geweest in deze testversie van Battlefield 2042. Dit beeld wordt natuurlijk zo snel mogelijk overal verspreid en voor je het weet is het net als een coronavirus: niet meer onder controle te houden. De gamestudio achter Battlefield, gerund door EA, is hier natuurlijk niet blij mee. Ze treden hard op tegen lekkers van Battlefield 2042.

Toegang geweigerd

Zo deelt Community Manager van EA Studios Adam Freeman op Twitter een breed scala aan waarschuwingen. Verscheidende tweets waarin staat dat de code alleen voor jou is, dat je niet mag delen wat je ziet en dat je echt moet testen, niet zo maar even vroeg toegang krijgt tot Battlefield 2042. Lekkers van Battlefield 2042 kunnen dan ook heftige sancties verwachten. De heftigste is toch wel deze:

|6.| Break the rules, expect to lose access to both the Technical Playtest, future EA Tests, and potentially access to 2042 itself when it releases.



We've already removed plenty of people from the Playtest in these past 48 hours, and they won't be able to play this weekend. pic.twitter.com/EIWaIHIMT2 — Freeman 🏳️‍🌈 (@PartWelsh) August 13, 2021

Dat lees je goed: lekkers van Battlefield 2042 maken kans op complete ontzegging van het spelen van het eindproduct. Dat je op een zwarte lijst komt te staan voor het spelen van Battlefield 2042. Zodat je goed beseft dat die paar YouTube kliks niet opwegen tegen het spel nooit meer kunnen spelen. Ook wordt duidelijk dat er in de afgelopen 48 uur al vele mensen zijn verwijderd uit de test.

Uitkijken dus. Het is niet de moeite waard om Battlefield 2042 te lekken, aldus EA.