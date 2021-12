Echt stukje Tyrannosaurus voor in huis verkocht

Psst, Tyrannosaurus kopen? Je kreeg deze unieke kans door een veiling. Een tand van de dino ging onder de hamer.

Dinosaurussen waren indrukwekkende beesten. Om ze enigszins in deze tijd te kunnen ervaren kun je twee dingen doen. Een Jurassic Park film opzetten, of naar het museum gaan. Nou, vandaag geven we je een derde mogelijkheid. Namelijk gewoon even een blik op de kast werpen in je woonkamer. Waar een stukje Tyrannosaurus staat!

Ja, dat lees je goed. Veilinghuis Sotheby’s had de unieke mogelijkheid om een stukje dino te veilen. De koper mag de aanwinst thuis, of waar dan ook, tentoonstellen. Dat is best bijzonder, want de meeste archeologische vondsten met betrekking tot Dinosaurussen zijn terug te vinden in musea. In dit geval zal er een tand van een Tyrannosaurus worden geveild.

De tand is 18,5 centimeter lang en staat op een standaard. De veiling vond de afgelopen dagen plaats en inmiddels is er een koper gevonden. Sotheby’s dacht zelf dat de tand zo’n 75.000 dollar zou opleveren. Het hoogste bod kwam echter uit op 100.000 dollar. Het stukje tand werd destijds gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming bij een opgraving. En nu heeft het een koper gevonden. Stiekem toch een beetje jaloers.