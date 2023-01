EctoLife kunstmatige baarmoeder schokt internet

Microbioloog en filmmaker Hashem al-Ghaili, die vanuit Jemen naar Berlijn is gevlucht, heeft nogal de aandacht getrokken met zijn nieuwste creatie: de kunstmatige baarmoeder EctoLife.

Babyfabriek EctoLife

In de animatie van al-Ghaili zie je een ruimte vol met doorzichtige, kunstmatige baarmoeders. Zwanger worden en een kind baren is is niet geheel zonder risico. Eén op de 20.000 moeders overleeft het niet. Dat komt in Nederland neer op minder dan tien vrouwen per jaar. Ook is natuurlijk het risico voor het kind en de kans op gezondheidsschade als er tijdens de zwangerschap wat misgaat.

Kunstmatige baarmoeder als veilig alternatief?

Dat risico, en alle andere nadelen van zwangerschap, ontwijk je als je baby’s in de kunstmatige baarmoeder opkweekt. Al zijn er dan natuurlijk wel alweer andere risico’s. Op dit moment zijn er veel landen, zoals Japan, Zuid-Korea en Bulgarije, waar het aantal kinderen per vrouw erg laag is. Zou je dat met kunstmatige baarmoeders op kunnen lossen?

De gedachte achter een kunstmatige baarmoeder zoals Ectolife is niet nieuw en worden al steeds beter in het opkweken van embryo’s in een kunstmatige baarmoeder. Zo is het gelukt om premature lammetjes in een kunstmatige baarmoeder op te kweken.

Voor zover bekend is het nog niet gelukt om, bij welk zoogdier dan ook, bevruchte eicellen in de kunstmatige baarmoeder te kweken tot baby’s die buiten de baarmoeder in leven kunnen blijven. Dus deze speculatieve fictie van Hashem al-Ghaili is nu nog niet mogelijk. Maar daar kan snel verandering in komen, waardoor het goed is om daar alvast over na te denken.

Komt er ooit een EctoLife kunstmatige baarmoeder?

EctoLife, een babyfabriek, bestaat dus niet werkelijk en er zijn voor zover bekend ook nog geen plannen om een dergelijke fabriek te bouwen. Pure sciencefiction dus. Maar dat zou natuurlijk zomaar eens verandering in kunnen komen. Als een overheid, bijvoorbeeld de Chinese of Japanse, vindt dat er te weinig kinderen worden geboren, dan zou je met een dergelijke fabriek daar wat aan kunnen doen.

Maar zwangerschap is misschien niet eens het grootste probleem. Het is vooral het opvoeden van kinderen wat slecht samengaat met een carrière. Wellicht kan er dan beter worden nagedacht over een opvoedrobot. Maar kunnen kinderen wel opgroeien zonder moederliefde?