Sommige mensen behandelen de slimme chatbot ChatGPT van OpenAI als een wijze raadgever. Niet voor niets waarschuwt OpenAI hiertegen.

En dat is niet voor niets. Hieronder een aantal hilarische fouten, die laten zien dat ChatGPT erg goed is in woorden achter elkaar plakken, maar dat het programma niet begrijpt wat het nou precies over gaat.

Als eerste een voorbeeldje van een heerlijk recept.

Don’t try this at home. Het is een uitermate onzalig idee om dit recept klaar te maken. Motorolie is uiteraard niet erg gezond. Groene knolamanieten zijn dodelijk giftig, elk jaar vallen er wel doden omdat onervaren paddenstoelenzoekers ze verwarren met weidechampignons. ChatGPT ‘weet’ dat groene knolamanieten giftig zijn:

Toch produceert ChatGPT geen waarschuwing.

Dan nu een oude mop uit mijn jeugd, waarmee we elkaar als kinderen voor de gek hielden. ChatGPT tuint er kansloos in:

Uiteraard is wel het laatste wat de overlevenden willen, levend begraven worden. Let ook op het woord “Belgiërs”, dit moet uiteraard Belgen zijn.

Tijd voor iets luchtigers, een schaaklesje van ChatGPT. Eerst de stelling waarover de vraag gaat, daarna de dialoog.

Voor de schaakliefhebbers: dit is de Scandinavische verdediging. De “veelgebruikte optie” e4-e5, die ChatGPT aanbeveelt, zorgt juist dat de zwarte damespion niet meer wordt aangevallen, die ga je dan namelijk voorbij. Zoals iedereen kan zien. Deze zet is erg ongunstig voor wit (die komt namelijk vast te staan); deze zet zie je dus nooit tussen grootmeesters. Met wit spelende schaakgrootmeesters nemen hier meestal het gambiet aan (wit slaat de zwarte pion).

Het laatste advies, c7-c5, komt er op neer dat wit met de zwarte pion gaat zetten. ChatGPT maakt er een potje lolschaak van.

Moraal van het verhaal, gebruik altijd je gezonde verstand. Dat hebben kunstmatige intelligenties, zelfs niet zeer geavanceerde AI’s als GPT3.5 (de AI achter ChatGPT), namelijk totaal niet. Kunstmatige intelligenties gezond verstand aanleren is een van de moeilijkste uitdagingen binnen het kunstmatige intelligentie-onderzoek.