Een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zzp’er: de voor- en nadelen

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers in Nederland is behoorlijk controversieel en roept heel wat discussie op. Het idee erachter is om zelfstandige ondernemers financiële zekerheid te bieden als ze ziek worden of niet meer kunnen werken. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor sommige zzp’ers echter van grote impact. We zetten de voor- en nadelen van een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou als zzp’er op een rij.

Voordelen van de AOV

#1 Financieel vangnet

Het eerste voordeel en een groot pluspunt van de verplichte AOV is dat het zzp’ers een soort vangnet geeft. Als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, ben je op deze manier verzekerd van een bron van inkomsten om jezelf en je partner en eventuele gezin te ondersteunen. Op dit moment hebben veel zelfstandigen geen financiële buffer als ze onverhoopt niet kunnen werken door ziekte of een ongeval. Wanneer je werkt voor een werkgever, betaalt deze 2 jaar lang nog minimaal 70% van je eerder verdiende loon, maar als zzp’er heb je geen werkgever waarbij je in dienst bent. Een AOV zou in dat geval grote problemen kunnen voorkomen.

#2 Houdbaarheid sociale systeem

Een ander voordeel is dat het sociale systeem er baat bij kan hebben. Als zzp’ers een AOV hebben, hoeven ze minder vaak een beroep te doen op sociale uitkeringen van de overheid als ze niet kunnen werken. Dat kan de samenleving als geheel helpen, omdat er minder belastinggeld nodig is voor ondersteuning van deze groep.

Nadelen van de AOV

#1 Financieel onhaalbaar

Maar niet iedereen is voorstander van deze verplichte regeling. Een belangrijk nadeel is de kostenlast voor zzp’ers. Voor sommigen kan de premie een flinke financiële last zijn, vooral als je bijvoorbeeld al moeite hebt om rond te komen. Dat kan leiden tot hogere tarieven voor de diensten, waardoor je als zzp’er mogelijk minder aantrekkelijk bent voor klanten. Geschat wordt nu dat het verzekeringstarief tussen de €100,- en €250,- per maand komt te liggen, maar hoe hoog het precies gaat zijn is nog onduidelijk.

#2 Beperkende werking

Een ander bezwaar is dat een verplichte verzekering ondernemerschap kan belemmeren. Zzp’ers zijn vaak creatieve geesten en nemen graag risico’s om hun bedrijf te laten groeien. De verplichte AOV kan je financiële vrijheid als zzp’er beperken en je vervolgens ontmoedigen om nieuwe projecten te starten of te innoveren.

#3 Ongelijke verhouding met loondienst

De maximale uitkering bij ziekte of ongeval die zzp’ers kunnen krijgen ligt op €1.650,- per maand, wat gelijk is aan een minimumloon. Daarentegen krijgen mensen in loondienst de eerste 2 jaar nog 70% van hun eerder verdiende loon, wat dus een stuk hoger ligt. Dit is volgens veel zzp’ers niet eerlijk.

Zo houd je alles op orde

Als de verplichte AOV er komt, zal de hoogte van het verzekeringsbedrag afhankelijk zijn van het inkomen van jou als zzp’er. Het is dan ook erg belangrijk precies bij te houden wat je verdient. Goede boekhoudsoftware kan je hierbij helpen. Met dergelijke software kun je gemakkelijk inzien wat er aan geld binnenkomt en wat eruit gaat. Zo kun je een realistisch financieel plaatje maken wanneer je een verplichte AOV moet afsluiten.

Een van de grootste aanbieders van boekhoudsoftware voor zzp’ers is e-Boekhouden.nl. Deze door de belastingdienst erkende boekhoudsoftware maakt boekhouden erg eenvoudig. e-Boekhouden.nl biedt naast de software ook nog eens extra hulp aan. Zo kun je jouw opgaven laten controleren door een echte boekhouder, om zeker te zijn dat alles goed is ingevuld. Hierdoor betaal jij straks de voordeligste AOV-premie. Daarnaast bieden ze de eerste 15 maanden gratis aan. Meer weten? Ga naar e-Boekhouden.nl

Boekhoudprogramma’s kunnen bovendien ook helpen bij het versturen van bijvoorbeeld facturen. Er zijn natuurlijk een hele hoop verschillende softwaresystemen die allemaal voor- en nadelen hebben. Wil je hier meer over lezen? Op onze pagina over boekhoudsoftware vertellen we er alles over.