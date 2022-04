Een belangrijke mijlpaal behaald door… het internet!

Dit keer eens niet een bedrijf of product dat een mijlpaal haalt, maar het hele internet heeft een groot nummer op zijn naam geschreven.

Volgens de meeste bronnen geldt het jaar 1983 als de officiële start van het internet. Om maar even aan te tonen hoe explosief het internet is gegroeid over de afgelopen veertig jaar. Helemaal toen sociale media een opmars maakte, ging het hard. Hoe hard? Dat weten we dankzij een nieuw rapport.

Rapport over internet

Dankzij een rapport over het internet van We Are Social en Hootsuite hebben we een batterij aan cijfertjes over het internet. De ups, downs en geinige know-how over hoe wij internet gebruiken in 2022. Het rapport telt 298 pagina’s en het hele ding doornemen is iets wat je in je vrije tijd zelf moet doen (via deze link), dus pakken we even de highlights.

Mijlpaal internet

Misschien wel het meest opvallende cijfer is een belangrijke mijlpaal voor het internet. Sinds april 2022 gebruiken namelijk 5 miljard mensen het internet. Een fors cijfer: het is 63 procent van de wereldbevolking (7,93 miljard mensen) waarvan weer 5,32 miljard toegang heeft tot een smartphone. Dat laatste is even belangrijk voor later. In ieder geval is dus het grote merendeel van de wereld nu internetgebruiker en ook bijna evenveel mensen gebruiken sociale media.

Beschikbaarheid

Dat er tegenwoordig meer mensen dan ooit op het internet zitten, heeft natuurlijk te maken met hoe het internet beschikbaar is en in welke mate. Het is hopelijk niet verrassend dat wij in Europa de hoogste getallen produceren: 98 procent in Noord-Europa heeft internet en 94 procent in West-Europa. Zuid- en Oost-Europa zijn ook dik in order, maar toch een stukje minder. Noord-Amerika pakt ook bijna 100 procent. Lage getallen vinden we in Afrika en Zuid-Azië, vooral Midden-Afrika adopteert nog maar weinig internet.

Meest gebruikt

Dan even naar wat staatjes over de meest gebruikte zaken van het internet sinds de mijlpaal van 5 miljoen. Zoals de meest gebruikte sociale media. Facebook staat hier strak bovenaan, YouTube volgt op gepaste afstand. WhatsApp scoort relatief laag, omdat de beschikbaarheid van WhatsApp niet wereldwijd fantastisch is. Instagram, WeChat, Tiktok en vele anderen volgen de koplopers op gepaste afstand.

Een ander geinig voorval is zoektermen op Google. Concreter: wat je in de zoekbak op Google invult. Veel mensen bezoeken nog naar websites door ze eerst via Google op te zoeken, maar veel mensen hebben kennelijk niet door dat ze al op Google zitten. ‘Google’ is namelijk de meest gezochte term op Google. Daarna YouTube en daarna ‘You’. We kunnen niet voor iedereen spreken, maar dat laatste komt bekend voor bij mensen die YouTube willen zoeken en hopen dat vanaf ‘You’ de rest wordt aangevuld. Als dat niet gebeurt, wordt You als zoekterm ingevuld. Andere populaire zoektermen zijn veelgebruikte websites zoals WhatsApp, Facebook, Amazon en Instagram, naast het weer, nieuws en dat soort termen. Nieuw voor 2022 en relevant in de eerste paar maanden zijn bijvoorbeeld ‘Oekraïne’ en ‘Wordle‘.

Wie wel precies weet welke website je moet zoeken, creëerde onderstaande lijst. Alle bezochte websites op basis van totalen. YouTube, Google en Facebook zijn hier logische kandidaten, net als Twitter, Instagram, Amazon, en Reddit. Websites als ‘De Hub’ en XVideos staan ook hoog, doe met die info wat je wil.

Smartphones

De tijd dat internet enkel tot een computer behoort ligt in het verleden. Ook al browset nog 68 procent van de mensen op een pc, het zijn 91 procent (92 procent als je niet-smartphones meetelt) van de mensen die in 2022 mobiel browsen. Ook dat is een bijzondere mijlpaal van het internet.

Dan nog een geinig staatje als gevolg daarvan: hoe makkelijk is het (financieel gezien) om een smartphone te bemachtigen? Nederland staat in de top 10. De goedkoopste smartphone hier is 68 dollar, omgerekend zo’n 60 euro. Voor zover wij kunnen vinden is dat de Alcatel 1 (2021), een Android-smartphone die je voor 59,99 euro kunt bemachtigen. Deze smartphone kost 1,5 procent van het gemiddelde vermogen van een Nederlander. Bulgarije staat iets boven ons, omdat de goedkoopste smartphone daar 12 dollar kost. Helemaal bovenaan staan het VK en de Turks- en Caicoseilanden, waar de goedkoopste smartphone (respectievelijk 26 en 19 dollar) slechts 0,7 procent van het gemiddelde inkomen kosten. Opvallender zijn de prijzen aan de andere kant, waar bijvoorbeeld Azerbeidzjan op de laatste plek staat. Daar is de goedkoopste smartphone 1.158 dollar, wat 333 procent is van het gemiddelde inkomen. In het land gelden strenge regels op het kopen en registreren van een mobiele telefoon.

Zoals gezegd zijn er veel meer statistieken te vinden in het gehele rapport, dus lees hem lekker door als je er tijd voor hebt. De belangrijke mijlpaal voor het internet wordt in het hele rapport in vele cijfers uitgelegd.