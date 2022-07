Een dure of een goedkope e-bike? Prijzen vergelijken

E-bikes zijn er in alle verschillende soorten en maten. Van klein naar groot en voornamelijk van goedkoop naar duur. Hoe komt het nou dat er zo een groot prijsverschil zit in de verschillende soorten e-bikes? En hoe kan je het beste de prijzen vergelijken? Lees vooral verder om hier het antwoord op te vinden!

De factoren die de prijs beïnvloeden

Vele factoren maken het verschil in prijzen. Beginnend bij de actieradius van je elektrische fiets: Wil je de e-bike voor kleine stukken of voor grote fietsroutes? Het is handig als je een accu hebt die niet halverwege op is. Hoe meer kilometers je wilt fietsen, hoe meer geld je kwijt bent voor een goeie accu.

Dan is er ook nog het motortype: Wil je een voorwielmotor of een middenmotor? Ook hier is een verschil in prijskaartje. Verder moet je kijken naar de kwaliteit van de afgemonteerde onderdelen en hoeveel garantie je krijgt bij het aanschaffen van de elektrische fiets. Natuurlijk levert het merk ook het nodige verschil in prijskaartje op.

De combinaties tussen al deze factoren leidt tot het definitieve prijskaartje. Hieronder geven wij 2 e-bike vergelijkingen met de prijs-kwaliteit verhouding. Heb je eventuele vragen? Lees dan snel ons artikel over de 10 meest gestelde vragen over de e-bike.

Lange afstand met de E-bike

De eerste vergelijking is gebaseerd op de lange afstand. Je wilt natuurlijk niet halverwege op een lege accu naar huis willen trappen.. Voor deze lange afstand kan je denken aan een actieradius tussen de 80 en 150 kilometer. Enkele e-bikes hebben deze actieradius. Gazelle Chamonix C7 HMS 2022 is hier 1 van. Met deze fiets kom je een heel eind. Met een middenmotor en een accucapaciteit van 500 wh is deze fiets dan ook zeker niet de goedkoopste. Je betaald er €2.969 euro voor, met een vijfjarig garantie.

Met dezelfde actieradius is de Cortina E-Silento Pro 2022 ook zeker een grote aanrader. Ook bij deze fiets heb je een accucapaciteit van 500 wh met een middenmotor. Voor deze fiets betaal je €3.239. Ook hier zit er een vijf jarig garantie.

Kortom, beide fietsen hebben hetzelfde te bieden. Toch zit er een groot prijsverschil in.

Korte afstand met de e-bike

De meeste e-bikes hebben een actieradius van 30 tot 80 kilometer. Zeker genoeg om een middagje op pad te gaan. Batavus Fonk E-Go N7 2022 en de Gazelle Paris C7 Plus HMB 2022, ongeveer het zelfde actieradius. Toch is er 1 beduidend goedkoper met een verschil van €500: de Batavus. De motor is gevestigd op het voorwiel en deze e-bike heeft geen garantie. De Gazelle heeft een midden motor en een garantie tijd van 5 jaar.

Welke e-bike past bij jou?

De goedkoopste fietst is dus niet altijd de beste. Bekijk de criteria die voor jouw het belangrijkst zijn voordat je een e-bike aanschaft. Het prijsverschil ligt voornamelijk in de actieradius. Koop geen overbodige kilometers die je niet tot weinig gaat gebruiken, want opladen kan altijd nog!

Wil jij nou precies weten waar je op moet letten bij het aanschaffen van een e-bike? Lees dan ook ons artikel over Elektrische fiets kopen: Waar moet ik op letten?