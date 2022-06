Een eerste blik op de super strakke Samsung S23

Technizo Concept

Er zijn renders opgedoken van de Samsung S23. Bekijk ze snel hier, want het apparaat krijgt een metamorfose.

De telefoons van Samsung uit de S-series zijn zeer belangrijk voor het bedrijf. Dit jaar komt de S23 uit en de verwachtingen zijn hoog. Veel mensen zijn benieuwd hoe het nieuwe apparaat eruit gaat zien. Daarom zijn er nu renders gemaakt op basis van de informatie die al naar buiten is gebracht.

Technizo Concept

Strakke Samsung S23

Als we naar de afbeeldingen kijken van Technizo Concept denken we: laat maar komen! Het ziet er goed uit namelijk. De smartphone heeft een gebogen scherm. Hiernaast zal het draaien op een Snapdragon 8 Gen 2 processor. In deze oranje kleur valt het toestel nog meer op. Hopelijk komt het apparaat ook echt in deze kleur beschikbaar. Daarnaast heeft S23 Ultra een S Pen-stylus, die we kennen van de Note-serie. Wat verder opvalt is dat er een perferatorgat-camera is en de rand van het scherm is aan beide kanten erg dun.

Vermoedelijk komt de S23 met een 200 MP-camera. Of je daar echt iets aan hebt, dat is nog de vraag. Want je kunt niet alles eruit halen wat erin zit. Dit komt vaak omdat fabrikanten meerdere pixels samenvoegt tot een grotere pixel voor meer licht. Maar toch, het is een leuke gimmick om te vertellen aan je vrienden.

Technizo Concept

Renders

De afbeeldingen zien er goed uit. Maar we houden een slag om de arm. Ze zijn namelijk gemaakt op basis van informatie dat niet officieel door Samsung naar buiten is gebracht. Toch geeft het wel een idee waar het bedrijf naar toe zou willen gaan.

Wanneer Samsung de smartphone gaat lanceren is onzeker. Dit hebben ze nog niet naar buiten gebracht.