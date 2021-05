Een gat in je AirTag boren, het kan - Apparata

Afbeelding via iFixit

Apple lanceerde de AirTag pasgeleden. Lees hier waarom jij een gat zou willen boren in je laatste gadget en hoe dat eruit ziet.

Helemaal blij natuurlijk met je AirTag, dan ga je niet zo gauw een gat erin boren. Momenteel kan je ze online bestellen, en dan maar hopen dat ze er snel zijn. Het kan namelijk wel even duren. Een AirTag is natuurlijk superhandig om aan je sleutels te hangen, of in je portemonnee te doen. Maar dat is nog helemaal niet zo makkelijk, want er zit geen gaatje in waar je hem gemakkelijk mee kan vastmaken. Gemiste kans van Apple, of juist slim want nu moet je natuurlijk allerlei accessoires kopen om het te kunnen bevestigen.

Of niet, want je kunt ook een gaatje boren.

What are we tearing down on iFixit tomorrow? All we know is it looks like it fell off of Tony Stark’s latest suit. Good thing we had help from @CreativeElctrn Stay tuned 👀 pic.twitter.com/IuYqlDPpr4 — iFixit (@iFixit) May 1, 2021

Gat boren in AirTag

De mannen en vrouwen van iFixit hebben het gedaan. Zij hebben een gaatje geboord in een AirTag. Dat ging verrassend genoeg vrij gemakkelijk en zonder het apparaat veel te beschadigen. Ze zeggen dan ook: ‘Na wat verkenning van onze eerste AirTag, pakten we een 1/16 ”boor en sloegen voorzichtig een gat door de tweede tracker in onze four-pack – na het verwijderen van de batterij natuurlijk. We zijn er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd om alle chips, platen en antennes te vermijden, alleen door plastic en lijm te boren. Het beste gedeelte? De AirTag heeft de operatie als een kampioen overleefd en werkt alsof er niets is gebeurd.’

De AirTags van iFixit zijn vergeleken met de Tile Mate en de Samsung Galaxy SmartTag. De apparaatjes van Apple zijn het kleinste met een verwijderbare knoopcelbatterij van 3 volt – type CR2032. De batterij neemt het grootste deel van de interne ruimte in beslag. “Alle drie de trackers openen zich met vingerkracht – geen ander gereedschap nodig”, aldus iFixit, maar ze vonden dat ze bij de AirTag’s het moeilijkst te verwijderen waren.

Wil je dus een gaatje om je AirTag makkelijker te gebruiken: boren kan maar wees wel voorzichtig. Grote kans dat je iets cruciaals raakt en het is vermoedelijk ook niet goed voor de waterdichtheid van de AirTag.