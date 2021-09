Een gratis Netflix abonnement kan er zo uitzien

Spotify is gratis te gebruiken, dus waarom Netflix niet met een kosteloos abonnement? Het bestaat sinds kort wel, maar niet voor ons.

Hier in het westen en de rijkste delen van Azië kennen ze Netflix wel. Er zijn echter nog zat gebieden waar voor Netflix genoeg te winnen valt. Het gaat hier met name om landen waar de gemiddelde burger wat minder te besteden heeft. Een abonnement op Netflix is dan niet zo heel vanzelfsprekend. De Amerikaanse streamingdienst moet dan wat anders verzinnen om ook hier marktaandeel te pakken.

Netflix is daarom begonnen met een proef om een gratis abonnement aan te bieden. Dat doen ze in het Afrikaanse land Kenia. Een klein portie van de gigantische Netflix bibliotheek is gratis voor Kenianen met deze abonnementsvorm te kijken. Daarnaast kan er uitsluitend vanaf een smartphone met Android worden gekeken. Inschakelen vanaf een iPhone of Netflix op deze manier koekeloeren via de televisie is niet mogelijk.

Met deze test onderzoekt Netflix of er animo is voor een dergelijke vorm van content aanbieden. Uiteraard hoopt de streamingdienst dat de Kenianen op deze manier nieuwsgierig worden naar de overige content op Netflix. Overige content waar dus wel een betaalde abonnementsvorm bij komt kijken. Kenia pakt de primeur met een gratis Netflix abonnement. Het is niet bekend of de streamingdienst dit concept ook in andere landen gaat uitproberen.