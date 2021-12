Een half miljoen euro voor een Omega Speedmaster is niet normaal

Een Omega Speedmaster heb je al vanaf zo’n 6.000 euro, maar dit exemplaar werd voor meer dan een half miljoen euro verkocht.

Soms is het horloge bepalend. Soms het verhaal. En soms is het een combinatie van beiden. In dit geval zal dat het laatste zijn. Waar je naar kijkt is een Omega Speedmaster Professional uit 1968. Wat het zo bijzonder maakt is dat dit horloge oorspronkelijk werd gekocht en gedragen door Ralph. W. Ellison. De auteur van het boek The Invisible Man.

Het horloge was hem dierbaar en bleef om zijn pols tot aan zijn dood in 1994. Veilinghuis Phillips uit New York had de eer om dit specifieke horloge te mogen veilen. Zelf hadden de veilingmeesters de opbrengst geschat tussen de 8.900 en 17.700 euro. Ze hadden het gigantisch mis. De interesse in het uurwerk bleek enorm.

Er werd gretig geboden op de Omega Speedmaster. Uiteindelijk kwam het hoogste bod uit op 667.800 dollar. Dat is omgerekend 590.000 euro. De historische waarde van het uurwerk was dus enorm. Of de koper een enorme Ellison fan was, of dit horloge gewoon ziet als een investering voor de toekomst is niet bekend. Feit is dat ruim meer dan half miljoen euro voor een Speedmaster betalen geen kattenpis is.