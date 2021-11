Een hoop ellende in GTA Trilogy is nu opgelost

Rockstar Games pakt lekker door met updates om de ellende uit GTA Trilogy te krijgen. Goed bezig.

De lancering van GTA Trilogy was op z’n zachtst gezegd niet heel prettig. De drie games hadden elk te maken met vervelende bugs en glitches. Onspeelbaar, oordeelden sommigen. Het heeft zelfs tot excuses vanuit Rockstar Games gezorgd. Maar nu moet Rockstar ook doorpakken. Gelukkig doen ze dat door middel van updates voor GTA Trilogy.

De nieuwste update voor Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, zoals de game voluit heet, pakt een hoop problemen aan. Daarover bericht The Verge. Onder andere issues met betrekking tot regenval is nu opgelost. Ook zijn er twee gaten in de wereld van Vice City weg, waardoor je niet langer als speler in het niets verdwijnt. En dan zijn er nog fixes voor het gezicht van CJ in San Andreas. Want ook dat zag er gewoon niet uit.

Alle problemen voor een volle honderd procent zullen met deze updates voor GTA Trilogy niet meteen opgelost worden. Daar is simpelweg meer tijd voor nodig. Maar het is fijn dat Rockstar er druk achter zet om alles zo snel en goed mogelijk gefixt te hebben. Misschien dat je straks met Sinterklaas of met Kerst met een gerust hart Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cadeau kan krijgen. Zeker richting Kerst, zo heeft Rockstar nog een maand, moet de game een stuk beter speelbaar zijn.