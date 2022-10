‘Een huis bouwen met betondoek sneller dan 3D printen’

Bron/copyright: Michael Cortis, ConcreteCanvas, fair use

Veel van jullie kennen waarschijnlijk opblaasbare tenten. Deze zet je in enkele seconden op door met een luchtpomp het opblaasbare frame van luchtzakken op te pompen. Maar wat, als je het zelfde principe zou gebruiken om huizen te bouwen?

Dat is precies wat een paar slimmeriken hebben gedaan, met betondoek. En dat gaat natuurlijk heel wat sneller dan als je dat met de hand moet doen.

Betondoek, zeer veelzijdig bouwmateriaal

Het bedrijf ConcreteCanvas produceert betondoek, doek met cementpoeder. Beton heeft als bouwmateriaal al enkele voordelen. Het is oersterk, makkelijk te verwerken en er bestaan eindeloos veel variaties van. Variërend van gewapend beton tot warmteisolerend beton en beton dat bestand is tegen zeewater.

Zodra deze doeken nat worden, en uitharden, verandert het materiaal in keihard beton. Ze verkopen dit materiaal veel voor het versterken van bijvoorbeeld irrigatiekanalen. De spectaculairste toepassing van hun doek vormen betonnen schuilplaatsen die in een dag zijn op te zetten.

360 graden vier binnen een betondoek huis, hier gebruikt als werkruimte, van ConcreteCanvas. Bron/copyright; ConcreteCanvas, fair use

Zo bouw je een huis in 24 uur met betondoek

Het bouwen van deze structuur gaat verbluffend eenvoudig. Dat gaat ongeveer zoals je in het plaatje hieronder kan zien. Je hebt er slechts twee mensen voor nodig, een tuinslang en bij de grootste uitvoering ook een lier. Nadat het pakket is uitgerold, blaas je de tent op. Vervolgens spuit je het betondoek, dat de tent bedekt, nat met bijvoorbeeld een tuinslang.

En zie daar, daar is je shelter. Terwijl jullie wat anders doen, hardt het beton uit. Na 24 uur staat daar een kant-en-klaar huis. Het gebrek aan ramen is natuurlijk wel een dingetje, maar aan de andere kant is daar met een betonzaag wel wat aan te doen. Ook de isolatie waarde is natuurlijk niet spectaculair, maar dat kan je oplossen door een dikke laag aarde of ander materiaal tegen de wanden van de constructie te plaatsen.

Ideaal voor het leger en in een rampgebied

Dit model is vooral interessant voor militaire toepassingen of in rampgebieden, maar zou je ook heel goed voor de huizenbouw kunnen gebruiken. Zo zijn in minder goed georganiseerde landen als Haïti, slachtoffers na een aardbeving na vele jaren nog steeds dakloos. Met dit soort uitvindingen los je dat in een klop op.