Een kijkje in de Frank Sinatra villa voor 20 miljoen

We gaan fictief huizen shoppen, in dit geval de villa die ooit toebehoorde aan Frank Sinatra en nu te koop staat voor dik 20 miljoen dollar.

Een iconisch huis, ten westen van Hollywood in San Fernando Valley en ontworpen door de beroemde architect William Pereira AIA. En dan hebben we het niet zomaar over een woning. De beroemde zanger Frank Sinatra, overleden in 1998, was ooit de bewoner van deze prachtige villa.

Frank Sinatra villa

Het huis zit verborgen achter een stel dikke hekken. Eenmaal de hekken gepasseerd ben je niet zomaar bij de woning. Je moet eerst een paar kilometer rijden voordat je de villa bereikt. En al die grond hoort natuurlijk bij het huis. Een uniek stukje Hollywood. Dat je in zo’n druk gebied zoveel ruimte hebt is best bijzonder. Maar daar is het prijskaartje ook naar natuurlijk.

Sotheby’s is verantwoordelijk voor de verkoop van het huis. Vraagprijs? 21,5 miljoen dollar. De voormalige Frank Sinatra villa beschikt over zeven slaapkamers en zeven badkamers, een sportschool, gastenhuisje met eigen zwembad en tuin en ga zo maar door. En wat te denken van je eigen helipad en wijngaard? Je verzint het niet of deze villa heeft het. Het huis is ontworpen met veel glas, zodat je het groen rondom goed in je op kunt nemen. Heerlijk.