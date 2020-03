Een kijkje in de Samsung Galaxy S20 Ultra

Hoe zit het nieuwste vlaggenschip van Samsung eigenlijk in elkaar?





Van de aangekondigde Galaxy S20-reeks is de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G het absolute topmodel. Een hele mond vol, dat zeker. Met zijn 5G-technologie behoort de smartphone tot de toptoestellen van dit moment. Er komen later dit jaar ongetwijfeld meerdere 5G high-end smartphones op de markt. Voorlopig heeft Samsung een streepje voor.

YouTuber JerryRigEverything heeft de nieuwste Samsung eens grondig uit elkaar getrokken. Het resultaat is indrukwekkend te noemen. De YouTuber laat zien hoe Samsung behoorlijk wat technologie in zo’n kleine behuizing heeft weten te proppen.

Al die technologie maakt het toestel wel fragiel. Mocht er iets stuk gaan aan je Galaxy S20 Ultra 5G, dan is het verstandig om niet zelf te gaan hobbyen. De kans is groot dat je andere gevoelige componenten per ongeluk stuk maakt. In het geval van JerryRigEverything kwam de camera vroegtijdig te overlijden met het openmaken van de smartphone. Check de video hieronder om de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G in al zijn glorie te zien.