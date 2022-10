Eén op de vijf fietsers stapt na alcoholgebruik op de e-bike

Autorijden en teveel alcohol drinken is strafbaar. Maar wist je dat je geen enkel voertuig mag besturen wanneer je teveel alcohol hebt gedronken? Ook het fietsen na het gebruik van alcohol, is volgens de wet verboden. Als je aan het fietsen bent, word je volgens de wet gezien als een bestuurder. Heb je meer dan 0,54 promille alcohol – ongeveer 2 glazen alcoholische dranken – in je bloed? Dan kun je een boete riskeren van 200 euro.

In deze blog lees je meer over het onderzoek naar het alcoholgebruik op de elektrische fiets en waarom bewustwording nodig is.

Stella Fietsen onderzoekt alcohol gebruik op de e-bike

Maar liefst één op de vijf e-bikers in Nederland stapt met gemak de elektrische fiets op, na meerdere alcoholische versnaperingen. Dit blijkt uit het onderzoek van Stella Fietsen. Opvallend in dit onderzoek is dat vooral mannen vaker dan vrouwen (62%) de e-bike pakken nadat zij alcohol hebben gedronken.

Vooral in Noord-Brabant wordt er procentueel het meest gebruik gemaakt van de e-bike na een avond in de kroeg. Daarentegen is Zuid-Holland de provincie waar de inwoners het minst op de e-bike stappen na het drinken van alcohol.

Wat zijn de gevolgen van het besturen van je e-bike met alcohol op?

Formeel gezien is het verboden om je (elektrische) fiets te besturen, als je alcohol gedronken hebt. Alcohol kan namelijk leiden tot gevaarlijk rijgedrag. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties voor jezelf en voor andere weggebruikers. In het verkeer andere weggebruikers in gevaar brengen of een ongeluk veroorzaken met de dood of letsel als gevolg, is strafbaar.

Wanneer je een snelle elektrische fiets bestuurd, ook wel speed pedelec genoemd, dan gelden de regels voor snor- of bromfietsen. Als je op je speed pedelec gepakt wordt, heb je kans op een hogere boete en kan het innemen van je rijbewijs behoren tot één van de gevolgen.

Veilig Verkeer Nederland roept op tot bewustwording

Het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer, is meer dan verdubbeld. Ook het gebruik van drugs in het verkeer, neemt toe. De exacte oorzaken van de stijging hiervan zijn onduidelijk.

De directeur van Veilig Verkeer Nederland – Evert-Jan Hulshof – roept op tot bewustwording. Nadat je alcohol hebt genuttigd, word je reactievermogen slechter en neemt je alertheid af. Maak het jezelf en andere weggebruikers gemakkelijk door je te houden aan de gedragslijn van nul procent alcohol.

Tips om veilig de weg op te gaan

Naast de regel van nul procent alcohol als je bestuurder bent, is het ook aan te raden om zelf een aantal maatregelen te nemen om veilig de elektrische fiets op te springen. Zorg er bijvoorbeeld altijd voor dat je verlichting werkt. Is je verlichting leeg? Kijk dan eens naar de oplaadbare verlichtingen, zoals de AXA Greenline 1-Led of de AXA Greenline 30 lux usb.

Ook het dragen van een helm – let op dat je de juiste maat koopt – voorkomt hoofdletsel bij het vallen. Schaf bijvoorbeeld de Abus Pedelec 2.0 ACE aan, inclusief LED-achterlicht voor in het danker