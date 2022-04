Een privé helikopter is goedkoper dan een vliegtuig!

Miljoenen betalen voor een privé vliegtuig, of veel minder kwijt zijn aan een eigen helikopter?

Succesvolle artiesten, atleten en ondernemers met diepe zakken. Ze maken allemaal gebruik van een privéjet om van A naar B te reizen over de hele wereld. Dat is geen goedkope hobby. Het in gebruik hebben van een privéjet kost al gauw enkele miljoenen euro’s. Het kan veel goedkoper met een privé helikopter. Niet zo inzetbaar als een vliegtuig, maar daar staat een veel lagere aanschafprijs tegenover.

De eerste privé helikopter ter wereld komt van Hill. Een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De meeste helikopters zijn lelijke vierkante hokken aan de binnenkant. Niet deze Hill. De Hill HX50 kan door eigenaren helemaal naar eigen smaak gespecificeerd worden.

Er zit een iPad geïntegreerd in de cabine en je hebt een panorama uitzicht vanuit de heli. Daarnaast zitten er fraaie stoelen zodat je in alle comfort van A naar B gebracht kan worden. De privé helikopter heeft 400 pk en heeft een topsnelheid van 260 kilometer per uur. Je komt op een volle tank brandstof maximaal 1.296 kilometer ver.

Volgend jaar komt de Hill HX50 op markt. De prijs begint bij 595.000 euro. Via een online configurator kun je de helikopter alvast samenstellen.