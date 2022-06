Een tuinset van Dior, weer eens wat anders

Je kunt naar de bouwmarkt gaan voor een tuinset van de gevestigde orde, of je shopt bij Dior.

Dior kennen we natuurlijk van de luchtjes en luxe kleding, maar nu blijkbaar ook van de spullen voor je tuin. Het luxemerk heeft een exclusieve gereedschapsset uitgebracht voor in de tuin. Alle benodigdheden om de tuin netjes op orde te houden maken onderdeel uit van deze set.

De tuinset van Dior is een vinding van topman Kim Jones. Natuurlijk zijn er de nodige exclusieve dingen te vinden waardoor het gereedschap zich weet te onderscheiden van de reguliere merken. Zo is de set prachtig afgewerkt met leder van kalveren. Zelfs het handvat van diverse gereedschappen is van het materiaal vervaardigd. Bijna zonde om vies te maken hè.

Het logo van Dior is her en der terug te vinden. Heb je toch een excuus om eens lekker aan de slag te gaan in de tuin in plaats van alleen maar te zitten op je gat in het huis. Of je geeft je Dior tuinset aan de tuinman, zodat deze met de mooiste materialen aan de slag mag gaan.

De Dior Gardening Set is exclusief verkrijgbaar via de boetieks van het luxemerk. Zoals je wellicht al had verwacht is de set niet goedkoop. Voor 8.100 kun jij tuinieren met de spulletjes van Dior.