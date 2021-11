Een unieke broekzak waar alleen de Samsung Galaxy Z Flip 3 in past

Niets anders in je broekzak stoppen, want deze is speciaal voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 bedacht.

Kleding maakt de man. Maar kleding maakt blijkbaar ook de smartphone. Er is namelijk een speciale broek bedacht die het beste overweg kan met de Samsung Galaxy Z Flip 3. En nee, dit is geen hele late 1 april grap. Het gaat hier om de Samsung Z Flip Pocket Denim jeans.

Samsung Galaxy in je broekzak

Samsung Australia is hiervoor de samenwerking aangegaan met Dr Denim. De jeans komen in beperkte oplage op de markt. Een gevalletje op is op. De broeken hebben een speciale broekzak waar de Samsung Z Flip 3 in past. Daarnaast heeft de letter Z een speciaal plekje gekregen op de jeans. Zo weet iedereen dat jij met een aparte broek loopt. Als er geen kleding over de Z valt tenminste.

Dr Denim maakt slechts 450 exemplaren van de broek. Kosten? 1.499 Australische dollar. Omgerekend is dat 962 euro. Dat is heel erg veel geld voor een broek. Misschien moeten we er dan ook maar bij zeggen dat een Samsung Galaxy Z Flip 3 bij de broek met bijzondere broekzak inbegrepen is. Of is het een Galaxy Z Flip 3 met broek? Wie zal het zeggen.