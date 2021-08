Een vakantiewoning op het grootste superjacht ter wereld

Is het een superjacht of een cruiseschip? De Somnio is een 222 meter lang schip gebouwd voor recreatie en de grootste superjacht ter wereld.

Nog op zoek naar een unieke vakantie om écht je vrienden jaloers te maken op Instagram? Dan is dit misschien iets voor jou. Tillberg Design of Sweden is in samenwerking met Winch Design is bezig om ’s werelds grootste superjacht te bouwen. Niet voor één eigenaar, maar om vakanties op aan te bieden.

Grootste superjacht ter wereld

Het superjacht van maar liefst 222 meter lang krijgt 39 appartementen aan boord. Je krijgt als vakantieganger het unieke gevoel van het zijn op een jacht, maar dan in combinatie met de ruimte van een huisje. Het schip heeft als bestemming om te varen op onder meer de Middellandse Zee, in de buurt van New York en op de Stille Oceaan om expedities te organiseren naar Antarctica.

De verwachting is dat het schip in 2024 klaar. Dan is grootste superjacht ter wereld een feit. Naast de tientallen appartementen heeft het jacht nog veel meer extremen. Denk aan een wijnkelder met plek voor 10.000 flessen, luxe restaurants en bars, een beach club en allerlei watersport activiteiten om je te vermaken.

Stop met dromen als jij jezelf al ziet op de Somnio. Alle 39 appartementen zijn naar verluidt al verkocht.