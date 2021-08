Een van de meest irritante dingen aan je smartphone gaat opgelost worden

Al jaren hebben we het er al over, maar het ziet er naar uit dat het opgelost gaat worden door nota bene de Europese Unie! Er komt dan echt één oplader voor alle smartphones.

Vergeet je je oplader, heeft je vriend(in) een andere smartphone. Kan je dus niet opladen. Dat kan toch slimmer? Het duurt al jaren. Iedereen heeft het er ook al jaren over, namelijk het langlopende plan van de Europese Unie om opladers voor smartphones en andere apparaten te harmoniseren. Dit zal naar verluidt formeel worden voorgesteld. En dit ondanks kritiek van Apple.

Eén oplader

Apple heeft lange tijd het geprobeerd tegen te houden. Zij vinden het niet noodzakelijk om dit wettelijk verplicht te maken. Het bedrijf stopte in 2020 met het leveren van een voedingsadapter met de iPhone, maar ze blijven tegen. Dit komt omdat Apple een eigen gepatenteerde Lightning-connector voor iPhones gebruikt en de EU zal eerder de USB-C of USB 2.0 micro-B aanbevelen, vaak gebruikt door andere leveranciers.

Toch is de Europese Unie (EU) bezig met het opstellen van wetgeving over een gemeenschappelijke opladerstandaard. De EU blijft namelijk volhouden dat een dergelijke standaard niet alleen handig is voor de gebruikers, maar ook afval zal verminderen.

Volgens meerdere bronnen zal er in september van dit jaar wetgeving worden voorgesteld. Verdere details zijn nog niet helder, maar de voorstellen zullen waarschijnlijk de eerdere aanbevelingen van de EU volgen. En in 2019 bevatten die suggesties voor verschillende manieren om tot een gemeenschappelijke oplader te komen. Het is mogelijk dat een fabrikant een connector moet gebruiken om zijn oplader compatibel te maken met andere.

Langlopend

Er lijkt dan nu eindelijk schot in te komen. Het streven van de EU naar een gemeenschappelijke oplader begon ongeveer 13 jaar geleden. Op een gegeven moment hebben bedrijven, waaronder Apple, een vrijwillig memorandum van overeenstemming ondertekend. Hiermee hebben ze ermee ingestemd om te werken aan het harmoniseren van opladers. In de tussentijd is hier niks van terecht gekomen. En daarom is de EU dan maar nu van plan dit te realiseren met wetgeving.