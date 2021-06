'Een verbod op Bitcoin in Nederland is nodig' - Apparata

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), is van mening dat er in Nederland een verbod op bitcoin en cryptovaluta moet komen.

Net nu Bitcoin en andere cryptocurrency mainstream beginnen te worden onder bekende bedrijven laat de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) van zich horen. En niet op een positieve manier. In een essay dat geschreven is voor Het Financieele Dagblad haalt Hasekamp uit naar Bitcoin.

Verbod op Bitcoin in Nederland

Volgens hem is cryptovaluta aantrekkelijk voor criminelen. Een typische uitspraak over Bitcoin en andere cryptomunten die je wel vaker hoort van tegenstanders. Het blijft een vreemd argument, want dollars en euro’s worden net zo goed gebruikt door criminelen. Wie spreekt over een verbod op Bitcoin, moet ook voor een verbod op contant geld zijn. Want contant geld is zelfs nog anoniemer dan Bitcoin. Aangezien handel in cryptocurrency via de blockchain verloopt, en wat dus altijd openbaar is.

Een andere motivatie om Bitcoin te verbieden is dat het nog niet wordt geaccepteerd in het normale betalingsverkeer. Dat klopt voor een gedeelte. Er zijn echter genoeg serieuze bedrijven die interesse hebben in de cryptomunt. Denk aan PayPal en MasterCard. Tesla heeft zelfs een tijdje Bitcoin als betaalmiddel geaccepteerd, maar stopte daar onlangs mee. Eerst wil het Amerikaanse autobedrijf zich focussen op het energiezuinig maken van crypto voordat het eventueel weer teurg komt als betaalmiddel.

Om de essay van Hasekamp te kunnen lezen heb je geen krant nodig. Het is terug te lezen op de website van Centraal Planbureau.