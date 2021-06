Een voorproefje op het opstart geluid van Windows 11 - Apparata

Een eerste hint wat we kunnen verwachten van de volgende generatie Windows. Het opstart geluid van Windows 11.

Microsoft is aan het teasen geslagen! Altijd leuk, want we zijn wel nieuwsgierig naar de komst van de volgende genratie Windows. Later deze maand heeft de Amerikaanse techgigant een event op de planning staan. Hier zal mogelijk Windows 11 officieel worden aangekondigd. In aanloop naar dat event heeft Microsoft een teaser naar buiten gebracht. Het zijn allemaal startgeluidjes van Windows door de jaren heen.

De video duurt 11 minuten en brengt de collectie aan opstartgeluiden in een langzaam tempo naar je oren. Van Windows 95 tot XP en van 7 tot 10. Alles zit in deze mix. Maar misschien haalt Microsoft wel een trucje met ons uit. Zou het techbedrijf ook het opstart geluid van Windows 11 in deze video verstopt hebben? Het zou zomaar kunnen. Het feit dat de video exact 11 minuten duurt is natuurlijk ook geen toeval.

Het is echter heel moeilijk om te weten waar je op moet letten. De opstart geluiden zijn namelijk met 4.000 procent vertraagd. Ja, zoek dan maar eens uit wat het opstart geluid van Windows 11 gaat zijn. Toegegeven, het klinkt wel relaxed. Een prima begin van deze vrijdag! Het event van Microsoft zal plaatsvinden op 24 juni.