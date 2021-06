Een wachtwoordvrije toekomst komt eraan met iOS 15 - Apparata

Elke keer maar al die wachtwoorden verzinnen, invullen en gebruiken. Het lijkt erop dat er gelukkig binnen iOS15 gewerkt wordt aan een wachtwoordvrije toekomst.

Iedere keer als je een account aanmaakt, moet je ook weer een wachtwoord aanmaken. Intussen heb je tientallen wachtwoorden voor allerlei verschillende toepassingen. Apple heeft laten zien tijdens een demonstratie dat dit in de toekomst niet meer nodig is.

Wachtwoordvrije toekomst met iOS15

Tijdens dit event heeft het bedrijf laten zien hoe de noodzaak weggenomen kan worden, om ooit nog een wachtwoord te hoeven maken om in te loggen bij een app of website. Dat is ook wel fijn, want wat je niet hebt kan je ook niet kwijtraken. In plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, heeft Apple-authenticatie-expert Garrett Davidson gewoon een gebruikersnaam ingevoerd. De app laat zijn Face- ID registeren als een wachtwoord. Vervolgens liet hij zien hoe hij Face ID kan gebruiken om in de toekomst in te loggen op de app, of zelfs in te loggen op zijn account via de website van de dienst. Het werkt ook op Macs met Touch ID en heet ‘Passkey’.

Veiliger en handiger

Nu gebruiken we nog massaal wachtwoorden om onze accounts te beveiligen, maar hierdoor ontstaan ook problemen. Wachtwoorden kunnen worden gehackt, vergeten worden en je ze gebruikt ze teveel. Want om het nog een beetje overzichtelijk te houden, gebruiken we vaak hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts. Niet echt veilig. Apple heeft nu de oplossing, en vergelijkt deze met de andere toepassingen.

Afbeelding via Apple

In de kinderschoenen

De techgigant geeft aan dat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat. Ergens dit jaar wordt het als preview uitgebracht, maar wordt standaard uitgeschakeld in iOS 15 en macOS Monterey. Ontwikkelaars kunnen het wel al inschakelen, wij gewone gebruikers dus (nog) niet. Als het testen goed gaat en de functie krijgt nog de nodige aanpassingen, dan zou het zomaar kunnen dat we binnen een jaar van die vervelende wachtwoorden af zijn.